У Тернополі лунають сирени – повітряна тривога

Зранку в Тернополі знову зазвучали тривожні сирени. Сигнал повітряної тривоги у місті увімкнули 27 лютого близько 8:16.

Усім місцевим мешканцям слід негайно сховатися! Зберігайте спокій та швидко рухайтесь в найближче укриття.

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Нагадаємо, що перебувати в укритті потрібно, доки не почуєте відповідного сигналу або сповіщення про відбій повітряної тривоги.

Тернопіль готує місця для розміщення людей з областей, де тривають бойові дії. Місцевих мешканців закликали приймати біженці вдома.

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