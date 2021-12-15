У Тернополі невідомий пошкодив пам'ятник Бандері
Джерело:Поліція Тернопільщини
У Тернополі невідомий посеред білого дня пошкодив пам'ятник Степану Бандері. Чоловік залив постамент червоною фарбою.
Пошкодження пам'ятника виявили правоохоронці. На місце інциденту виїхала слідчо-оперативна група.
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Зловмисник пошкодив пам'ятник посеред білого дня
На записах з відеокамер видно, щодо пам'ятника підбіг молодий чоловік та кинув у пам'ятник 2 пакети з червоною фарбою. після цього зловмисник втік. Все це трапилося посеред білого дня.
Невідомий пошкодив пам'ятник Бандері: дивіться відео
Правоохоронці закликають тих, хто впізнав чоловіка на кадрах, повідомити в поліцію. За статтею про хуліганство відкрили кримінальну справу. Чоловіку загрожує штраф у розмірі від 8 500 до 17 000 гривень, арешт до 6 місяців або обмеження волі до 5 років.
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