"Вимагає, щоб приїхав кум": у Тернополі озброєний чоловік забарикадувався з жінкою в квартирі

У четвер, 18 червня, у Тернополі озброєний чоловік забарикадувався з жінкою в квартирі. На місці працює поліція.

Про це в коментарі 24 Каналу повідомила речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс.

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У Тернополі на вулиці Степана Бандери у четвер, 18 червня, сталася надзвичайна ситуація.

Повідомлення про те, що чоловік погрожує жінці насильством надійшло на лінію 102 близько п'ятої ранку. Після прибуття правоохоронців на місце події жінка не виходила на контакт, а чоловік почав висловлювати погрози.

Співмешканець зачинив жінку у квартирі та погрожує фізичною розправою. Ймовірно, чоловік перебував у стані наркотичного сп'яніння,

– додала речниця Нацполу.

Речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс повідомила, що на місці працювали спецпризначенці поліції та інші профільні служби – з чоловіком декілька годин велись перемовини.

Спецпризначенці, які перебували на місці, сказали, що він вимагав, аби до нього приїхав кум. Зловмисник погрожував, ймовірно, зброєю та вибухівкою.

Про випадок домашнього насильства поліцію повідомила сестра жінки, яка перебуває в Харківські області.

Під час перевірки встановлено, що зловмисником виявився 30-річний житель Донецької області, який наразі проживає у Тернополі. Також відомо, що чоловік перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку.

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Станом на 10:30 чоловіка затримали. Про це повідомляє "20 хвилин".

Під балконом квартири затриманого залишилися розкидані речі. Місцеві мешканці стверджують, що під час конфлікту чоловік викидав їх просто з вікна.

За попередніми даними, постраждалих немає. До жінки, яку чоловік утримував в квартирі і, ймовірно, чинив насильство, пішли медики.

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До слова, 17 червня на Київщині сталася жахлива трагедія. 28-річного чоловіка підозрюють у вбивстві 17-річної дівчини у її власному будинку. За даними слідства, нападник прийшов до оселі вночі та завдав смертельного ножового поранення дитині, поки вона спала.