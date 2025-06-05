У Тернополі група підлітків побила школярку: поліція відкрила кримінальне провадження
- У Тернополі поліція встановила особи двох підлітків, причетних до побиття школярки, відео інциденту поширилося в соціальних мережах.
- Відкрито кримінальне провадження за статтею про хуліганство, вчинене групою осіб, санкція якої передбачає до чотирьох років позбавлення волі.
- Тривають слідчі дії для з’ясування всіх обставин події та встановлення інших учасників інциденту.
У Тернополі поліція встановила особи двох підлітків, причетних до побиття школярки. Відео інциденту поширилося в соціальних мережах.
Проти нападників відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління Нацполіції у Тернопільській області у Facebook.
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У Тернопільській області підлітки побили школярку
"Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили в одному з Телеграм-каналів відео, на якому група підлітків б’є дівчину. Відомості за цим фактом поліцейські внесли до Журналу єдиного обліку про скоєні злочини та правопорушення,
– йдеться у повідомленні.
Оперативники Тернопільського райуправління спільно з аналітиками та ювенальною поліцією встановили особу потерпілої та двох осіб, які брали безпосередню участь у побитті.
За фактом події відкрито кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене групою осіб. Санкція цієї статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії для з’ясування всіх обставин події та встановлення інших учасників інциденту.