У Тернополі група підлітків побила школярку: поліція відкрила кримінальне провадження

У Тернополі поліція встановила особи двох підлітків, причетних до побиття школярки. Відео інциденту поширилося в соціальних мережах.

Проти нападників відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління Нацполіції у Тернопільській області у Facebook.

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У Тернопільській області підлітки побили школярку

"Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили в одному з Телеграм-каналів відео, на якому група підлітків б’є дівчину. Відомості за цим фактом поліцейські внесли до Журналу єдиного обліку про скоєні злочини та правопорушення,

– йдеться у повідомленні.

Оперативники Тернопільського райуправління спільно з аналітиками та ювенальною поліцією встановили особу потерпілої та двох осіб, які брали безпосередню участь у побитті.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене групою осіб. Санкція цієї статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії для з’ясування всіх обставин події та встановлення інших учасників інциденту.