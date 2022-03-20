У Тернополі попрощались із 54-річним добровольцем "Майстром": він загинув у боях на Київщині

Боєць Добровольчого Українського Корпусу Вадим Гайдін віддав своє життя, обороняючи від наступу окупантів столицю. Військовий героїчно загинув 18 березня, отримавши осколкові поранення.

Вадим Гайдін на позивний "Майстер" у складі розвідгрупи шукав російських диверсантів та коригувальників. Під час операції він разом із побратимами потрапив під ворожий обстріл.

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Троє інших бійців отримали легкі осколкові поранення і контузії. "Майстер", на жаль, загинув, повідомили в "Правому секторі".

Відомо, що Вадим Гайдін родом із Запоріжжя. Але із початком повномасштабного вторгнення Росії він перевіз дружину до Тернополя. Звідтіля – вирушив на війну. Раніше доброволець уже мав бойовий досвід: у 2014 – 2015 роках він командував відділенням батальйону "Донбас".

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Похорон загиблого героя у Тернополі / Фото Діани Ярошенко, Суспільне

Днями Тернопільщина попрощалася із 23-річним військовим Іваном Аніним. Він теж віддав своє життя, обороняючи Київ.

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