Все заради справедливості: у Тернополі ухвалили незвичне рішення щодо відключення світла

4 січня 2023, 06:42
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Джерело:

Т1

У Тернополі вручну вимикатимуть світло у будинках на лініях критичної інфраструктури. Це робитимуть заради справедливості.

Відповідне рішення ухвалили у Тернопільобленерго. Місцеві енергетики отримали відповідну вказівку від Укренерго.

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Рішення ухвалили через чисельні скарги

Причиною такого рішення стали чисельні скарги інших споживачів. Вони обурювалися, чому хтось декілька годин сидить без світла, а інші його мають завжди.

Така ситуація характерна, наприклад, для вулиці Київської. У будинку № 8 до такої ситуації ставляться з розумінням і готові терпіти незручності разом з іншими тернополянами.

Зазначають, що у Тернополі приблизно 100 будинків, підключених до критичної інфраструктури. Вимикатимуть світло електрики ЖЕКів. Утім, коли ця вказівка почне втілюватися – наразі не відомо.

Що цьому передувало

  • Одному з тернопільських будинків "пощастило" й там не вимикали електроенергію. Проте сусідам це не подобалося.
  • Про це написав Святослав Журовський, який раніше створив мапу електропостачання Тернополя. Він зазначив, що світло у будинку не вимикали через те, що поряд працює пекарня.
  • Мешканці сусідніх будинків написали колективні скарги в електромережі й тепер усі сидять разом без світла.

Втішні прогнози у Києві

  • Після недавніх російських атак енергосистема України має нові пошкодження. Та завдяки ЗСУ та енергетикам ситуація зараз стабільна.
  • Про це заявив гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко. Він нагадав, що 3 січня Київ повернувся до стабілізаційних графіків.
  • Коваленко зазначив, що тепла погода та вихідні на виробництвах і бізнесах дали змогу провести свята практично без відключень. Гендиректор YASNO повідомив, що в Києві має бути світло в білих та світло-сірих зонах схеми вимкнень.
Автор: Дарина Жданович