Все заради справедливості: у Тернополі ухвалили незвичне рішення щодо відключення світла
Джерело:Т1
У Тернополі вручну вимикатимуть світло у будинках на лініях критичної інфраструктури. Це робитимуть заради справедливості.
Відповідне рішення ухвалили у Тернопільобленерго. Місцеві енергетики отримали відповідну вказівку від Укренерго.
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Рішення ухвалили через чисельні скарги
Причиною такого рішення стали чисельні скарги інших споживачів. Вони обурювалися, чому хтось декілька годин сидить без світла, а інші його мають завжди.
Така ситуація характерна, наприклад, для вулиці Київської. У будинку № 8 до такої ситуації ставляться з розумінням і готові терпіти незручності разом з іншими тернополянами.
Зазначають, що у Тернополі приблизно 100 будинків, підключених до критичної інфраструктури. Вимикатимуть світло електрики ЖЕКів. Утім, коли ця вказівка почне втілюватися – наразі не відомо.
Що цьому передувало
- Одному з тернопільських будинків "пощастило" й там не вимикали електроенергію. Проте сусідам це не подобалося.
- Про це написав Святослав Журовський, який раніше створив мапу електропостачання Тернополя. Він зазначив, що світло у будинку не вимикали через те, що поряд працює пекарня.
- Мешканці сусідніх будинків написали колективні скарги в електромережі й тепер усі сидять разом без світла.
Втішні прогнози у Києві
- Після недавніх російських атак енергосистема України має нові пошкодження. Та завдяки ЗСУ та енергетикам ситуація зараз стабільна.
- Про це заявив гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко. Він нагадав, що 3 січня Київ повернувся до стабілізаційних графіків.
- Коваленко зазначив, що тепла погода та вихідні на виробництвах і бізнесах дали змогу провести свята практично без відключень. Гендиректор YASNO повідомив, що в Києві має бути світло в білих та світло-сірих зонах схеми вимкнень.