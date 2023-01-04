Все заради справедливості: у Тернополі ухвалили незвичне рішення щодо відключення світла

У Тернополі вручну вимикатимуть світло у будинках на лініях критичної інфраструктури. Це робитимуть заради справедливості.

Відповідне рішення ухвалили у Тернопільобленерго. Місцеві енергетики отримали відповідну вказівку від Укренерго.

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Рішення ухвалили через чисельні скарги

Причиною такого рішення стали чисельні скарги інших споживачів. Вони обурювалися, чому хтось декілька годин сидить без світла, а інші його мають завжди.

Така ситуація характерна, наприклад, для вулиці Київської. У будинку № 8 до такої ситуації ставляться з розумінням і готові терпіти незручності разом з іншими тернополянами.

Зазначають, що у Тернополі приблизно 100 будинків, підключених до критичної інфраструктури. Вимикатимуть світло електрики ЖЕКів. Утім, коли ця вказівка почне втілюватися – наразі не відомо.

Що цьому передувало

Одному з тернопільських будинків "пощастило" й там не вимикали електроенергію. Проте сусідам це не подобалося.

Про це написав Святослав Журовський, який раніше створив мапу електропостачання Тернополя. Він зазначив, що світло у будинку не вимикали через те, що поряд працює пекарня.

Мешканці сусідніх будинків написали колективні скарги в електромережі й тепер усі сидять разом без світла.

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