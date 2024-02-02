"Дівчата самі провокують зґвалтування": студенти вишу в Тернополі обурилися словами викладача

У Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка стався скандал. Викладач вишу Володимир Кравець під час одного з занять розповідав, що дівчата "часто самі провокують зґвалтування".

Про це розповіла одна зі студенток вищого навчального закладу – Юлія. За словами дівчини, викладач також казав, що жіноча логіка "непередбачувана" та заснована на натяках.

Цікаво У Тернополі студенти відмовилися від випускного заради дрона для ЗСУ

У Тернопільському виші стався сексистський скандал

Студентка Юлія опублікувала у соціальних мережах фото презентації викладача з пари з дисципліни "Педагогіка: підготовка молоді до сімейного життя".

У своїй презентації Кравець стверджував, що чоловіча логіка "ґрунтується на фактах і тому вважається правильною", тоді як жіноча логіка "залишається недослідженою сферою", що характеризується "непередбачуваністю, незавершеністю фраз і приписуванням зовнішніх причин".

В матеріалах викладача також висловлюється припущення, що "розуміння згоди на секс" може відрізнятися між статями через відмінні психологічні характеристики. У цих матеріалах стверджується, що чоловіки схильні проявляти елементи агресивності у своїй сексуальності, а також стверджується, що дівчата "часто самі підбурюють до зґвалтування".

Викладач в університеті вів лекцію із сексистськими висловлюваннями / Скриншот Wonderzine

Я навчаюся на дизайнерку на платній основі, а мені замість корисних профільних предметів пропонують слухати лекції сексиста, який звинувачує жінок у тому, що вони жінки,

— наголосила Юлія.

Водночас, за словами студентки, проти викладача не було офіційно подано жодної скарги, оскільки студенти, як повідомляється, мало вірили в ефективність таких дій. З усім тим, варто зазначити, що наступного дня після лекції одна студентка висловила своє занепокоєння щодо Кравця в університетському публічному чаті.

Викладач прокоментував інцидент щодо лекцій

У коментарі журналістам "Громадського" Володимир Кравець заявив, що "ніколи не ображав жінок", а, мовляв, уривки з його лекції, які викликали обурення в студентів, "були вирвані з контексту".

Також викладач сказав, що може перепросити у студентів, однак "поки що не знає, за що".

Я вам спеціально спрямував прочитані лекції. І де ж там сексизм?

– заявив Кравець.

У своїй нещодавній заяві він також визнав, що знає про наявні претензії до нього, оскільки обговорював це питання зі студентами. З усім тим, він впевнено стверджує, що після всього лише двох занять студенти "нагородили його гучними оваціями стоячи".