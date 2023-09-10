Чорні стовпи диму розсіюються містом: у Тернополі виникла масштабна пожежа на підприємстві

У Тернополі на одному з підприємств вночі 10 вересня виникла масштабна пожежа. Станом на ранок рятувальники продовжували ліквідовувати пожежу.

Рятувальники о 03:05 отримали повідомлення про масштабну пожежу на одному з тернопільських підприємств на вулиці Микулинецькій. Завдяки використанню безпілотного літального апарату, рятувальники здійснили дорозвідку місця події.

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Пожежа виникла на площі 9 000 "квадратів"

Встановлено, що орієнтовна площа горіння становить близько 9 000 "квадратів". Будівля одноповерхова загальною площею 13 000 "квадратів" зі стінами з сендвіч-панелей та металевим покриттям на металевих фермах. Будівля заповнена пінопластом.

Масштабна пожежа в Тернополі / Фото ДСНС

Пожежа була класифікована за 3 номером виклику. Станом на 05:45 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, і ліквідація тривала. Постраждалих внаслідок пожежі не виявлено. Причини виникнення пожежі встановлюються.

Пожежа на підприємстві в Тернополі: дивіться відео

На місце загоряння був відправлений тактичний пожежний робот з Рівного. У гасінні пожежі беруть участь 15 одиниць основної та допоміжної техніки та 50 рятувальників.

Журналісти місцевого ресурсу "20 хвилин" інформують, що станом на 9:00 рятувальники продовжували ліквідовувати пожежу. Хоча полум'я не видно, натомість чорні стовпи диму розсіюються містом. Також повідомляється, що частина підприємства вигоріла вщент, зокрема відсутній навіть каркас.

Крім того, ресурс "20 хвилин" повідомляє, що через пожежу на підприємстві тимчасово призупинили роботу автозаправних станцій.

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