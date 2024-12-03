У Тернополі ворожий БпЛА влучив в об'єкт критичної інфраструктури: частина міста без світла

3 грудня 2024, 04:12
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Автор: Наталія Пристанська

У ніч на 3 грудня окупанти знову атакували Тернопіль. Було влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Внаслідок цього частина міста залишилася без світла.

Тривогу у Тернопільській області оголосили о 01:24, а про відбій сповістили о 04:06, інформує 24 Канал.

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Ворог знову атакував Тернопіль