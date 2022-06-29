У Тернополі жінка, яка порушила комендантську годину, отримала повістку до військкомату

Тернополянка отримала повістку просто на вулиці, бо порушила комендантську годину. Жінка таки з'явилася у зазначений час до військкомату.

Чому жінці вручили повістку

Вікторія перебувала на вулиці о 23:05 оскільки чекала на авто, щоб поїхати додому. Однак, у цей час у міті уже розпочалася комендантська година. Замість профілактичної бесіди чи штрафу, патруль вручив жінці повістку до військкомату.

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Чоловіки були у військовій формі, а документ, який їй вручили, був з печаткою та за підписом начальника Тернопільського об'єднаного міського центру комплектування та соціальної підтримки.

Вікторія — вчителька історії за освітою, не є військовозобов'язаною. За її словами, чоловік та батько вже захищають країну у складі ЗСУ.

Однак, перечити Вікторія не стала та 28 червня прибула до військкомату.

Я хвилювалася, але розумію, що порушила закон, бо була на вулиці у комендантську годину. Тому мусила прийти та показатися,

– розповіла Вікторія.

Жінка каже, що співробітники військкомату, були шоковані, коли побачили її, перепросили і відпустили.

"Кажуть, що не розуміють, як так вийшло. Попросили вибачення та сказали, що більше такого не повториться і відпустили. Більше я питань не задавала", – пригадала Вікторія.

Також у військоматі забрали повістку, яку їй видали в патрулі напередодні.

Вручення повісток за порушення комендантської години: коротко

Володимир Зеленський 25 травня 2022 року продовжив строк проведення загальної мобілізації ще на 90 діб.

В умовах воєнного стану вручити повістку можуть як співробітники військкомату, а нині "територіального центру комплектування та соціальної підтримки", так і представники органів місцевого самоврядування чи органів внутрішніх справ.

Cам факт отримання повістки не означає, що вас відправлять у зону бойових дій, однак така ймовірність зберігається.

Отримати повістку за порушення комендантської години можливо. Так, нещодавно поліція Києва провела рейди нічними клубами, загалом перевіривши 420 закладів, — чи дотримуються вони комендантської години — та вручила повістки до військкомату понад 200 чоловікам.

Генштабі ЗСУ визнають, що Україна потребує мобілізаційного ресурсу, але вручати повістки порушникам — зайве.

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