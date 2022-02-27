Тероборона на Львівщині укомплектована на 200%

На території Львівської області сили територіальної оборони та добровольчих формувань вже мають 200% від потрібної кількості. І є ще багато охочих, яким доводиться відмовляти.

Таких людей в облдержадміністрації просять не ображатися. Наразі потреба є хіба в людях зі спеціальними знаннями та спеціальною підготовкою.

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Новини тероборони: Львівщина потребує людей зі спеціальними знаннями

У обласній державній адміністрації повідомили, що на Львівщині сили тероборони за мобілізацією (на рік служби) укомплектовані на 60 – 90% від потрібної кількості, а добровольчих формувань – вже на 200%.

Це хороша новина. Не дуже хороша: є ще багато охочих вступити до тероборони. Але їм змушені відмовляти – вже нема вільних посад. Хіба є тільки посади, які потребують спеціальних знань чи спеціальної підготовки.

Це велика сила, яка може захистити нашу Вітчизну,

– сказав на брифінгу представник Сил тероборони.

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