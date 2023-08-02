Бояться ЗСУ: "теробороні" Бєлгородської та Курської областей Росії видали зброю

В областях Росії, які межують з Україною, влада вирішила видати зброю так званим добровольчим територіальним формуванням. Свої дії російські губернатори пояснюють "атаками з боку України".

Про це повідомили російські ЗМІ, пише 24 Канал. Трапилося це після того, як російська Держдума дозволила місцевій владі формувати добровольчі загони та видавати їм зброю.

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У Росії дуже бояться ЗСУ

Губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков заявив, що добровольчим формуванням видали автомати, протидронові рушниці та автомобілі УАЗ. За словами Гудкова, у "теробороні" Бєлгородщини перебуває близько 3 тисяч осіб.

Водночас губернатор Курської області Роман Старовойт також заявив, що загонам "добровільної народної дружини" видадуть зброю. Планують видати 300 одиниць.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що "все відбувається відповідно до закону", а причина цього – Україна.

Це заходи, які необхідні на тлі атак, нападів, які з території України здійснюються,

– заявив Пєсков.

Росіяни метушаться не просто так

Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії" вже провели кілька вдалих рейдів на територію країни-терориста. Щоразу російська пропаганда або вдавала, що нічого не відбулося, або заявляла про диверсії з боку ЗСУ.

До кінця цього літа російські добровольці обіцяють ще кілька операцій на територію Росії. За словами представника політичного крила РДК, у Бєлгородській області працюють розвідувальні групи. Також триває відповідна підготовка, але все відбудеться у потрібний момент.