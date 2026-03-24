24 Канал Новини України Терор "Шахедами" триває: у Франківську пролунали вибухи
24 березня, 17:02
Андрій Шляхтін
Основні тези
  • В Івано-Франківську 24 березня приблизно о 16:50 пролунали вибухи.
  • Це сталося внаслідок продовження атак Росії "Шахедами".

Надвечір 24 березня вибухи також пролунали в Івано-Франківську. Росія продовжує атакувати "Шахедами".

Вибухи пролунали приблизно о 16:50. Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу. 

Що відомо про вибухи у Франківську? 

Приблизно о 16:40 місцеві телеграм-канали повідомили про рух БпЛА у бік міста. За 10 хвилин пролунали вибухи. За словами міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа, працювала ППО. 

Кореспондентка 24 Каналу зазначає, що у місті чути сирени екстрених служб. Багато швидких і пожежники поїхали на місце вибуху. 

Водночас голова Франківської ОВА Світлана Онищук попередила, що у повітряному просторі області ще досі перебувають ворожі дрони. Повітряні сили уточнили, що БпЛА рухають на Бурштин. 

В Івано-Франківську здіймається стовп диму після вибуху.

Яких ще ударів завдала Росія 24 березня?

  • Росія атакувала центр Львова "Шахедами". Внаслідок цього були пошкоджені житловий будинок та пам'ятка ЮНЕСКО. За попередніми даними, щонайменше двоє людей зазнали важких поранень через приліт дрона.

  • У Чернігові російські війська атакували дронами-камікадзе, внаслідок чого зафіксовано влучання БпЛА на вулиці Скоропадського. Спочатку повідомлялося про одного постраждалого, однак згодом начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський уточнив, що обійшлося без жертв, а на місці події працюють екстрені служби.

  • У Тернопільській області пролунала серія вибухів. Після оголошення повітряної тривоги в регіоні фіксували рух кількох БпЛА у напрямку Чорткова, роботу ППО та повторні вибухи вже після 16:00. Місцеві жителі повідомляли про стовп чорного диму. Наразі наслідки та масштаби атаки уточнюються.