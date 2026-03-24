Терор "Шахедами" триває: у Франківську пролунали вибухи
Надвечір 24 березня вибухи також пролунали в Івано-Франківську. Росія продовжує атакувати "Шахедами".
Вибухи пролунали приблизно о 16:50. Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу.
Росія атакувала центр Львова "Шахедами". Внаслідок цього були пошкоджені житловий будинок та пам'ятка ЮНЕСКО. За попередніми даними, щонайменше двоє людей зазнали важких поранень через приліт дрона.
У Чернігові російські війська атакували дронами-камікадзе, внаслідок чого зафіксовано влучання БпЛА на вулиці Скоропадського. Спочатку повідомлялося про одного постраждалого, однак згодом начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський уточнив, що обійшлося без жертв, а на місці події працюють екстрені служби.
У Тернопільській області пролунала серія вибухів. Після оголошення повітряної тривоги в регіоні фіксували рух кількох БпЛА у напрямку Чорткова, роботу ППО та повторні вибухи вже після 16:00. Місцеві жителі повідомляли про стовп чорного диму. Наразі наслідки та масштаби атаки уточнюються.