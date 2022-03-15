Терор та тотальне безглуздя: росіяни почали труїти жителів Криму

Доки західна розвідка розповідає про підготовку кремлівського фюрера до використання хімічної зброї в Україні, окупаційні війська ведуть війну на знищення проти цивільних. Зокрема, й у Криму, хоча на голови жителів півострова й не падають бомби.

За 19 днів кривавої та безглуздої війни в Україні російські терористи умовно виконали лише єдине стратегічне для Москви завдання – забезпечили Крим водою. Не у повному обсязі, бо підрив дамби не здатен повноцінно вирішити проблему Кремля, оскільки насосні станції перекачування води не працюють, повідомляють джерела 24 каналу у розвідці.

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Після "великої перемоги" російської армії вода на окупований півострів пішла, але самопливом. І цього геть недостатньо для покриття потреб всіх, хто живе у Криму, оскільки дійшла вода лише до Джанкою.

На повноцінне відновлення треба багато грошей та обладнання

За словами спеціалістів, аби росіяни змогли повноцінно запустити постачання води у Крим, їм потрібно не просто утримати Новокаховську ГЕС, що незабаром може стати неможливим, але й полагодити кілька станцій перекачування. Обладнання на них повністю відсутнє або не підходить для експлуатації.

Звісно, у росіян є величезні проблеми як зі спеціалістами, так і з обладнанням. Однак виключати ймовірність потрапляння на ГЕС умовних "насосів Siemens" ніяк не можна, адже, як виявилось, німецькі компанії з радістю продовжували співпрацю з росіянами після 2014 року.

Тим не менш, навіть за сприятливих умов на фронті представники держави-терориста налагодити постачання повною мірою зможуть лише у сюжетах пропагандистських каналів. Але вода пішла. Її вистачає на часткове постачання аж до Джанкою. Якщо канал поповниться за рахунок опадів, митися більше одного разу на тиждень зможуть й в інших містах, однак є деякі нюанси.

Жителі Криму радіють, але скаржаться на масові отруєння

Керівники окупаційних військ, як бачить весь світ, не можуть воювати без порушень міжнародних законів. Проваливши геть всі спроби захопити бодай один обласний центр (станом на 15 березня Росія не може повноцінно контролювати Херсон), окупанти вдалися до стратегії терору. Вони проводять сліпі бомбардування, руйнують об'єкти інфраструктури, лікарні та школи. І роблять це вони настільки бездумно та холоднокровно, що подекуди шкодять самі собі.

Перша ж проблема, з якою зіштовхнулись мешканці північного Криму – потрапляння до труб неочищеної води. Оскільки колаборанти-комунальники не мали жодної технічної змоги хоча б якось прохлорувати воду чи знезаразити її в якийсь інший спосіб. Крім того, їм суворо заборонили проводити навіть найпростіші заходи з очищення, оскільки пропагандистам потрібно було зняти сюжети зі "щасливими кримчанами". Через це вже через якийсь час здивовані мешканці Красноперекопська, Першотравневого, Джанкою та інших населених пунктів, куди дотекло, почали скаржитися на погане самопочуття. Через вживання брудної води кримчани масово потруїлися. Здебільшого хвороба проходить легко, однак ті, хто серйозно страждає від недугу, традиційно не можуть отримати кваліфіковану медичну допомогу. Тому що всі лікарі та медсестри зайняті пораненими окупантами.

Але це лише квіточки. 14 березня, намагаючись зробити життя українців гіршим, російські терористи зруйнували очисні споруди на Запоріжжі, що призвело до витоку у Дніпро багатьох тонн відходів. Здогадатися, де саме опиняться нечистоти через кілька днів, не важко – у Криму.

Містам материкової України при цьому хвилюватися нема чого. Пояснювати, чому саме, не варто, аби загарбники не виправили свої помилки та не здійснили екоцид. А от на окупованому півострові всім буде непереливки. Залишається лише здогадуватись, якими будуть наслідки подібних бездумних дій з боку росіян. Однак на людей Кремлю наплювати.