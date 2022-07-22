Ідейні бойовики прогнозують втечу окупаційних військ з України та готуються до революції у росії

Терористи створених росією квазіутворень починають розуміти, що ця війна закінчиться для них жорсткою поразкою. Найбільш ідейні та розумні вже продумують, в який спосіб їм тікати до росії разом із сім'ями.

За даними джерел 24 каналу у розвідці, морально-бойовий дух у зведеного окупаційного війська перебуває на дуже низькому рівні. Росіяни здебільшого розраховують на те, що у разі провалу командування повертатиме їх додому, а от терористичні угруповання готуються до того, що їм доведеться залишитися сам на сам із ЗСУ.

Дивіться також Своїх не міняють: бойовики та мобілізовані з Донбасу приречені на життя у в'язницях та таборах

У спілкуванні між собою ідейні та досвідчені бойовики з багатьох підрозділів виказують думку про те, що путін зливає Донбас та не залишає квазіреспублікам жодного шансу на існування. Поразку росії та її проксі терористи вважають неминучою, навіть якщо кремлівським ординцям вдасться посилити наступ на Донеччині.

росія кине Донбас без військ

Фанати "новоросії" остаточно зрозуміли, що цю війну росія не виграє, після того, як за справу взялися HIMARS. Нищівні удари по складах одразу ж далися взнаки по всіх фронтах. Бо забезпечення підрозділів окупантів одразу стало вкрай поганим.

Крім того, самі російські військові одразу ж почали розповідати про те, що вони не хочуть воювати за ці "ДНР" та "ЛНР", а у їх лавах збільшилася кількість дезертирів.

Також путінські ординці після кожного удару по своєму тилу масово пишуть рапорти на звільнення та просять командування вивезти їх на територію росії.

Тож бойовики, які ідейно беруть участь у бойових діях з 2014 року, зробили прості висновки: у росії слабка та не вмотивована армія, що тікатиме з України, як тільки поразка стане неминучою.

Коли контрнаступ України призведе до того, що путінська "спецоперація" захлинеться, росіяни рятуватимуть себе. При цьому самі "республіки" вже зараз залишилися без "армії" та захистити себе вони не зможуть.

Терористи вкрай незадоволені тим, що російські генерали знищили "найкраще військо" у безглуздих боях. Адже всі підрозділи ОРДЛО фактично вже або повністю розбиті, або "героїчно гинуть" у безглуздих спробах москви покращити своє становище на Півдні України. Ба більше, всі розуміють, що наприкінці війни бойовикам не знайдеться місця в евакуаційних вагонах росіян. Їх просто кинуть напризволяще без можливості "зберегти суб'єктність".

Бойовики ненавидять путіна та чекають на громадянську війну у росії

За те, що відносно мирне життя та заморожений конфлікт перетворився на повномасштабну війну з відсутністю шансів на перемогу, терористи відверто звинувачують путіна. Бо всі розуміють, що до 24 лютого Україна не збиралася відвойовувати окуповані території Донбасу. Втім, відтепер позиція Києва суттєво змінилася, а у разі провалу росії на херсонському чи запорізькому фронтах весь світ побачить глобальний жест доброї волі.

При цьому питання існування донбаського угруповання з того моменту буде вже фактично вирішеним. Адже наслідки для путіна у випадку деокупації Півдня України можуть бути непередбачуваними.

Деякі командири загонів терористів вже неприкрито кажуть своїм підлеглим, що незабаром у росії почнеться повторення 1905 року, коли поразка у війні з Японією спровокувала криваву революцію. Тому деякі банди бойовиків планують розпочати свою діяльність вже у росії. Бо громадянська війна дасть їм можливість збагатитися набагато більше, ніж конфлікт на Донбасі.