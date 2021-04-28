Терористи намагалися розпилити хлор у приміщеннях українських військ на Донбасі

На Луганщині прокуратура викрила терористичну групу, яка хотіла вчинити злочин у місці дислокації військових Збройних Сил України. Її учасники намагались розпилити там хлор.

За даними слідства, терористи планували заподіяти шкоду життю та здоров'ю українських військових. Однак злочин вдалося попередити.

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У 2 учасників терористичної групи прокуратура вилучила засоби та знаряддя для збору й передачі інформації співробітнику так званого "міністерства держбезпеки" на окупованій території Луганщини щодо оборонної сфери.

Варто зауважити, що дані про розташування оборонних об'єктів, позиції Збройних Сил України та передислокацію військової техніки вони отримували також й від українського військовослужбовця.



На Луганщині викрили терористичну групу / Фото Спеціалізованої прокуратури ОС

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Організатора терористичної групи вже затримали. Наразі вирішують питання щодо оголошення про підозру всім її учасникам та обрання для них запобіжного заходу у виді тримання під вартою.