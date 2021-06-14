Терористи захопили заручника, – білоруський журналіст про дії режиму щодо Протасевича

У Білорусі 14 червня провели брифінг, на якому був присутній затриманий журналіст Роман Протасевич. У такий спосіб режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка досі намагається усім доказати, що на журналіста не вчиняють тиск.

Таку думку висловив білоруський журналіст Зміцер Міцкевич. Він вважає, що насправді ж Протасевича просто взяли в заручники.

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"Це стандартна тактика будь-якого терористичного режиму. Це терористи захопили заручника і тепер користуються ним для різних цілей", – заявив Міцкевич.

За його словами, залишається лише здогадуватися, як саме погрожують Протасевичу та у який спосіб змушують його казати нісенітниці.

Цьому ніхто не вірить,

– заявив Міцкевич.

Він зауважив, що є 2 причини, щоб так вважати:

журналісти BBC просто зібрались і пішли з цієї так званої пресконференції;

журналістка Татьяна Каравянкова встала і сказала, що не вірить жодному слову Протасевича і може тільки здогадуватись, який тиск на нього вчиняють.

Міцкевич: Хочуть перетягнути суспільство на свій бік

Як зазначив журналіст, режим Лукашенка вдається до таких дій, адже досі не може сприйняти негатив від народу.

"Вони захопили заручника і справді думають, що в це хтось віритиме. Вони думають, що у такий спосіб зможуть певну громадську думку перетягнути на свій бік. Вони думають, що люди почнуть звинувачувати Протасевича у співпраці з режимом", – підсумував Міцкевич.

Протасевича затримали 23 травня. Тоді пасажирський літак компанії Ryanair, у якому він перебував, примусово посадили у Мінську нібито через вибухівку на борту. Насправді це виявилось неправдою, а після посадки одразу ж затримали Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.

Міцкевич прокоментував брифінг Протасевича: відео