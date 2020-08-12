Вже не перший місяць триває епопея з підняттям затонулого біля берегів Одеси танкера Delfi. Однак ані власник судна, ані місцева влада так і не змогли його підняти. Тепер цим питанням займатиметься Міністерство інфраструктури й особисто Владислав Криклій.

Після декількох невдалих спроб підняти Delfi терпіння Володимира Зеленського, схоже, увірвався. Він доручив розв'язати цю проблему міністру інфраструктури Владиславу Криклію. Про початок робіт очільник Мінінфраструктури повідомив на своїй сторінці у телеграмі.

Важливо Криклій розповів, коли з одеського пляжу заберуть затонулий танкер Delfi

Раніше низка телеграм-каналі наголошували, що Зеленський поклав персональну відповідальність за підняття танкера на міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Хто підійматиме танкер Delfi

Спочатку передбачалося, що підіймати танкер за дорученням держави буде переможець конкурсу АМПУ. Суми звучали різні, аж до 1,5 мільйона євро. Ці гроші мала витратити держава, а після – вимагати компенсацію від власника судна.

Але днями Криклій повідомив, що надійшла безкоштовна пропозиція. Дві авторитетні компанії "Бруклін – Київ" та "Краншип" запропонували міністерству свою безоплатну допомогу. Зрештою, сорони домовилися, що "Краншип" підніме танкер, а "Бруклін – Київ" самостійно профінансує ці роботи.

Оцінюю, шанси на успіх на кілька порядків вище, ніж у судновласника, бо їх професіоналізм питань не викликає. Бажаємо колегам удачі. Готові допомагати так само, як і раніше,

– написав співвласник буксирної компанії P & O Maritime Ukraine Андрій Ставніцер.

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Епопея з "порятунком" Delfi