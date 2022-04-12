"Терпи, красавіца" пора застосовувати до Путіна, – Піонтковський

Фразу "терпи, моя красавіца" вже пора застосовувати до самого Володимира Путіна. Хоча президент РФ вже відчуває, що його можуть повалити.

Таку думку висловив російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу.

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"До речі, про "терпи, моя красавіца" – це вже пора застосовувати до самого Путіна. Мені здається, що вже лом Каддафі (поваленого лівійського лідера – 24 канал) стукає в його задницю, і він це відчуває", – каже Піонтковський.

З чого почалася агресивна внутрішня політика в Росії, наприклад похід в Сирію? Публіцист розповів, що на Путіна величезний вплив здійснила плівка з останніми 15 хвилинами життя Каддафі.

За словами Піонтковського, Путін неодноразово дивився її. Тож, він пішов в Сирію, щоб "врятувати сакральну задницю Асада, щоб з ним не сталося те саме".

В його хворій уяві вибудувалася чітка тріада: Каддафі – Асад – Путін. І в нього вона досі є. І зараз цей лом над ним навис, і йому треба до себе застосовувати це "нравіцца, нє нравіцца, терпи, моя красавіца",

– заявив публіцист.

Андрій Піонтковський додав, що Путін вже програв. Бо він з самого початку намагався представити цей конфлікт як етнічний – між росіянами та українцями в Україні. Але це не етнічний конфлікт, це світоглядний конфлікт, і мова тут ні до чого.

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Додамо, що ще до війни Путін глузливо відреагував на слова Володимира Зеленського про те, що українському президенту не подобається жоден пункт Мінських угод, але їх треба виконувати: "Подобається, не подобається – терпи, моя красуне. (російською: "нравится, не нравится – терпи, моя красавица" – ред.). Треба виконувати. Інакше ніяк", – сказав він.