У Терпіннівській громаді на Запоріжжі окупанти призначили нових керівників

2 травня 2022 , 08:28
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Джерело:

Запорізька ОВА

Нових керівників російські окупанти призначили в Терпінніській громаді на Запоріжжі. Їх обрали серед місцевих.

Проти зрадників прокуратура Запорізької області вже готує кримінальні провадження. Про це повідомили в місцевій ОВА 1 травня.

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Російські окупанти призначили головою Терпіннівської громади колишнього вихователя місцевого інтернату Юрія Волжаніна. Його заступницею стала Наталія Жила.

Радник колаборанта – Петро Пульянов, який колись був головою Світлодолинської сільської ради та з першого дня співпрацює з окупантами. Правою рукою Пульянова є місцева жителька Юлія Оленберг. 

Нова влада у Скадовську

  • У Скадовську на Херсонщині російські окупанти призначили нову владу. Вони обрали двох очільників: міста та району.
  • Попри окупаційні рішення, українська влада в Скадовську продовжує працювати. Наразі це відбувається дистанційно.
  • Мер Яковлєв каже, що в травні все залишатиметься, як завжди. Тобто рішення ухвалюватимуть згідно з українським уставом.

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Автор: Марта Кушка