На Тернопільщині викрили лікарку, яка за 1,5 тисячі доларів "відмазувала" від служби у ЗСУ

У Тернопільській області правоохоронці затримали медичну працівницю. Її звинуватили у вимаганні грошей від місцевого мешканця.

Гроші правоохоронці вилучили

Працівницю лікарні затримали 29 вересня. На місце події виїжджали оперативники та слідчі.

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Як встановили поліцейські, завідувачка відділення районної лікарні вимагала кошти від місцевого мешканця.

За 1500 доларів вона обіцяла посприяти в ухиленні від проходження військової служби в лавах ЗСУ,

– заявили у поліції.

Так, лікарка мала оформити документи для визнання чоловіка непридатним до проходження військової служби.

Зловмисницю затримали після того, як вона отримала хабар. Гроші правоохоронці вилучили. Наразі поліцейські вирішують питання про оголошення медику про підозру за статтею про вимагання неправомірної вигоди та обрання запобіжного заходу.



На Тернопільщині затримали лікарку через хабарництво

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