Україна пропонує тестувати новітню іноземну зброю на фронті, – Reuters

Іноземні зброїні заводи матимуть змогу випробувати свої новітні вироби безпосередньо на війни проти Росії. Компанії за домовленостями надсилатимуть свою продукцію до України, проводитимуть онлайн-навчання з її використання, а потім чекатимуть, доки про її роботу прозвітують українські військові.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву київської державної інвестиційної та закупівельної групи Brave1, яку передає Reuters.

Дивіться також Шмигаль назвав 3 основні завдання Міноборони під своїм керівництвом

Як працюватиме схема "Випробування в Україні"?

Завдяки можливості випробувати нову зброю безпосередньо в умовах бойових дій, іноземні виробники зможуть тестувати її в Україні. Керівник відділу зв’язків з інвесторами Brave1 Артем Мороз на конференції з питань оборони у Вісбадені розповів, що чином компанії зможуть знати, що та яким чином реально працює.

Це дає нам розуміння того, які технології доступні. Це дає компаніям розуміння того, що насправді працює на передовій,

– розповів Мороз.

За словами представника Brave1, компанії виявили інтерес до схеми, але не говорить про назви підприємств, які підписали відповідну угоду. Артем Мороз також не вдавався в подробиці щодо того, як вона працюватиме або які витрати для цього необхідні.

До слова, Україна зараз робить ставку на оборонну промисловість, яка частково підживлюється й іноземними інвестиціями. Саме нова зброя може допомогти Україні продовжувати боротися з наступом росіян на розтягнутій лінії фронту. Так українські оборонні компанії продовжують шукати інвестиції. Серед пріоритетів виділяється протиповітряна оборона, перехоплювачі-безпілотники, системи наведення на основі штучного інтелекту та усі рішення проти плануючих бомб.

Нагадаємо, за словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, вже в найближчі тижні Україна отримає системи Patriot за підтримки США та європейських партнерів. Наразі тривають переговори щодо технічних деталей постачання озброєння.