"Була безстрашна": на Львівщині попрощалися із 21-річною розвідницею, яка загинула під Бахмутом
Джерело:Суспільне
На Львівщині попрощалися із 21-річною розвідницею Тетяною-Анастасією Мациєвською. Військова загинула біля Бахмута.
9 січня неподалік селища Диліївка на Донеччині ворожий "шахід" влучив у машину, де перебувала розвідниця 24-ої ОМБр імені короля Данила.
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Нещодавно, на фронті Тетяна вийшла заміж. Чоловік пригадує, що дівчина була безстрашною.
Вона була найбезстрашніша. Коли були перші прориви на Попасну, вона брала участь у перших мобілізованих розвідувальних групах, зустрічала ворога,
– розповів чоловік Тетяни із позивним "Стіч".
За словами родичів, дівчина прагнула збудувати військову кар'єру.
Тетяні-Анастасії Мациєвській, за словами її чоловіка, після загибелі надали звання сержанта. А також вручили орден за мужність 1-го ступеню посмертно.
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"Вона вже два роки в армії. Пішла і казала: "Хто, як не я?". Ну така вона з дитинства. І в українському одязі весь час, в школі", — пригадав дідусь загиблої Володимир Гавришко.
Чин похорону відбувся в селищі Івано-Франкове. Попрощатися з загиблою військовою прийшли її родичі, колеги та друзі.
Провести в останню путь дівчину прийшли рідні та друзі / Фото Суспільне
Церемонія прощання із Тетяною-Анастасією Мациєвською / Фото Суспільне