У лікарні померла 14-річна дівчина, яку вразило струмом на даху електропотяга на Київщині

У п'ятницю, 9 травня, на території залізничного вокзалу в місті Буча Київської області 14-дівчину вразило струмом на даху електропотяга. Після кількох тижнів боротьби за життя вона померла в лікарні.

Про це в середу, 21 травня, повідомили в Бучанській міській раді, передає 24 Канал. Опіки 3 – 4 ступеня покрили 70% тіла постраждалої.

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Що відомо про трагедію

За інформацією правоохоронців, 14-річна дівчина залізла на дах потяга. У ЗМІ писали, що вона нібито зачепила головою дроти.

Попри зусилля лікарів і проведені операції, Тетяну врятувати не вдалося. Її рідні подякували за підтримку та повідомили, що зібрані небайдужими громадянами кошти передадуть для допомоги іншим важкохворим дітям.

Закликаємо батьків провести з дітьми профілактичні бесіди та наголосити, що найменша необережність може призвести до трагедії. Щиро співчуваємо родині Тетяни,

– зазначили в міській раді.

Нагадаємо, 11 травня у Хмельницькому на дах вантажного потяга вилізли підлітки, де їх також вразило струмом. Діставати дітей довелося рятувальникам – 14-річний постраждалий має локальні опіки на кисті, а 15-річний – у важкому стані з 50% ураженнями на тулубі й кінцівках.