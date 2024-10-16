У глави Хмельницької МСЕК Крупи знайшли додаткові мільйони в польському банку, – ЗМІ

Очільницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина, начальника обласного управління Пенсійного фонду, Олександра Крупу, нещодавно викрили на незаконному збагаченні.

Наразі ж слідство зафіксувало, що у жовтні 2022 року Тетяна Крупа поклала 590 тисяч доларів на рахунок Bank Polska. Про це повідомляє "Главком" із посиланням на дані судового реєстру.

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У Тетяни Крупи виявили додаткові мільйони

У кримінальному провадженні за підозрою голові Хмельницького МСЕК і депутату облради Тетяні Крупі про незаконне збагачення з’явилися нові деталі. У повному тексті ухвали Печерського райсуду щодо арешту посадовиці зазначено про солідні заощадження сім’ї Крупи.

Цікаво, що вищезгадані заощадження лежали у закордонних банках і не були відображені в її електронній декларації за 2023 рік. Йдеться про 590 тисяч доларів, які чиновниця перерахувала на рахунок польського банку Pekao (Bank Polska Kasa Opieki).

Це еквівалентно 21,5 мільйона гривень за курсом НБУ на час операції. Квитанцію про фінансову операцію від 26 жовтня 2022 року було знайдено слідчими ДБР під час обшуку квартири голови МСЕК на початку жовтня 2024 року.

Також, за даними правоохоронців, кошти у польських банках зберігав і її чоловік Володимир Крупа. Зазначається, що всього нараховано близько 11,3 тисячі євро та 1,2 мільйона. Ці кошти й теж не було вказано у декларації Тетяни Крупи.

Таким чином посадовиця зобов'язана відзвітувати про те, звідки вона взяла орієнтовно 137 мільйонів гривень, які також виявили у її квартирі, але не було вказано у декларації. Окремо досудове розслідування досі не дає відповіді, кому належать гроші, вилучені на робочому місці голови МСЕК – 93 тисячі доларів і 2 тисячі євро.

За даними ЗМІ, попри вищезгадане, ха місцем проживання підозрюваної натрапили на розписку від 4 вересня, на якій стоїть підпис одного із забудовників Хмельницького. У ній сказано про продаж об'єкта нерухомості вартістю 430 тисяч доларів, однак деталі наразі невідомо.

У декларації Олександра Крупи за 2023 рік вказано, що він та його члени сім'ї мають 3 квартири, 25 земельних ділянок, 5 житлових будинків та два недобудованих, 4 садових (дачних) будинки. Водночас саму очільницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу досі не відсторонили від посади.