Тетяна Остащенко стала першою жінкою на посаді командувача у ЗСУ

Тетяну Остащенко призначили на посаду командувача Медичних сил ЗСУ. Вперше в історії Збройних сил України цю посаду займатиме жінка.

Тетяна Остащенко є полковником медичної служби. Наказ про її призначення підписав міністр оборони Андрій Таран.

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У ЗСУ вперше командувачем стала жінка

Вперше жінка очолила одне з Командувань у ЗСУ. Поступально рухаємось до побудови Збройних Сил нового зразка,

– заявив Таран.

У Міноборони зауважили, що свою підтримку цього вибору після особистого спілкування висловив Володимир Зеленський. Також міністр запевнив, що це призначення "не тільки про гендерну рівність, а, передусім, про фаховість".

Остащенко має великий досвід організації медичного забезпечення.

"Проходила військову службу головним інспектором Головної інспекції Міноборони, тому чудово розуміє той фронт робіт, котрий необхідно подужати, аби відновити нормальне функціонування військової медицини", – зазначив Андрій Таран.

Від новопризначеної очільниці Командування очікують:

наведення ладу у медичній службі;

удосконалення процесів медичного забезпечення армії;

створення сприятливих умов для розвитку галузі відповідно до стандартів НАТО;

зменшення корупційних ризиків та синхронізації процесів усіх складових Медичних сил.

У Міноборони також запевнили, що ймовірно, – у найближчій перспективі буде перша жінка на посаді "бригадного генерала". Зараз у ЗСУ майже чверть загальної чисельності – жінки.

Що відомо про Тетяну Остащенко

Народилась у 1974 року у Львові в родині військовослужбовця.

У 1996 році закінчила фармацевтичний факультет Львівського державного медінституту.

У 1998 році закінчила Українську військово-медичну академію.

У 2020 році отримала оперативно-тактичний рівень військової освіти.

Пройшла підготовку на низці курсів армій держав-НАТО.

Закінчила курси реформування сектору оборони та безпеки, а також стратегічного лідерства для керівного складу у Кранфільдському університеті у Великій Британії.

Тетяна Остащенко служила на посадах начальника аптеки військової частини, згодом – офіцера військово-медичного управління Західного оперативного командування. Потім – начальник відділу медичного постачання Центрального військово-медичного управління ЗСУ та займала ще низку важливих посад. Була головним інспектором Головної інспекції Міноборони України.