Тетяні Крупі продовжили запобіжний захід: під час засідання жінка розплакалася

Суд розглянув скаргу захисту ексголови МСЕК Хмельниччини щодо зміни запобіжного заходу. Втім, Тетяну Крупу однаково залишили під вартою до 3 грудня 2024 року, хоча й зменшили розмір застави.

Так, відомо, що судді апеляційної палати ВАКС частково задовольнили апеляційні скарги захисників керівниці Хмельницької МСЕК і зменшили розмір застави з 500 до 300 мільйонів гривень, повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне та Центр протидії корупції.

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Як відбувалося судове засідання

Адвокатка Тетяни Крупи наголосила, що підозра є необґрунтованою, а ухвалення Печерським судом запобіжного заходу супроводжувалося численними порушеннями.

Також вона стверджувала, що її підзахисній не можна перебувати під вартою за станом здоров'я.

Вона просила зменшити суму застави до 250 тисяч гривень. Адвокатка зауважила, що застава у розмірі 500 мільйонів гривень є непомірною, оскільки все майно арештоване.

Сама Крупа, яка брала участь у засіданні по відеозв'язку, просила суддів відпустити її під внесення залогу з адекватною сумою.

Враховуючи, що всі кошти арештовані, то навіть п'ять мільйонів гривень для мене занадто велика сума,

– сказала вона.

Після цього обвинувачувана розплакалася.

Зазначимо, що коли Крупа внесе заставу, то буде зобов’язана дотримуватись таких обовʼязків:

️не відлучатись з Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду

️прибувати до детектива прокурора або суду за викликом

️не спілкуватись з працівниками МСЕК та особами, які звертались до МСЕК

️здати закордонний паспорт

️повідомляти про зміну місця проживання.

До слова, під час судового засідання стало відомо, що під час обшуків у Крупи знайшли квитанції, які підтверджували, що тільки на рахунках у польських банках у сімейства Крупи може бути розміщена значна сума грошей, зокрема:

у невістки Крупи на рахунках було 200 тисяч доларів;

у Тетяни Крупи 590 тисяч доларів;

у її чоловіка 1 мільйон 245 тисяч доларів

Крім того, прокурор зазначив, що вже арештовано понад 150 об’єктів нерухомості, які зареєстровано на різних фізичних та юридичних осіб.

За його словами, майновий стан Крупи може бути більшим, ніж наразі відомо слідству.

До слова, раніше ексголова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа вперше пояснила, звідки у її квартирі взялися мільйони.