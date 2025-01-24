Суд продовжив арешт, але значно зменшив заставу керівниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі

Очільниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі продовжили арешт і знову зменшили заставу. Її підозрюють у незаконному збагаченні завдяки схемі для ухилянтів, яким вона, ймовірно, ставила фіктивні діагнози.

Суддя частково задовольнив клопотання детектива НАБУ про продовження запобіжного заходу у четвер, 23 січня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням Вищого антикорупційного суду.

Дивіться також Хабарів на 11 мільйонів: за рік викрили 120 посадовців за переправлення чоловіків за кордон

Суму застави за Крупу зменшили майже вдвічі

Тетяна Крупа залишиться під вартою ще на 60 діб – до 23 березня 2025 року. Водночас їй зменшили суму застави майже удвічі.

Слідчий суддя визначила інший розмір застави, що складає 260 мільйонів гривень. У разі внесення застави у визначеному слідчою суддею розмірі, вважатиметься, що до підозрюваної обрано запобіжний захід у вигляді застави,

– йдеться у повідомленні ВАКС.

До слова, ще у жовтні 2025 року сума застави становила 500 мільйонів гривень.

Якщо ж застава буде внесена, Крупа зобов'язана буде прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді, суду.

Їй також не дозволять залишати межі Хмельницького без дозволу та зобов'яжуть утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду.

Окрім того, підозрюваній доведеться повідомляти про зміну свого місця проживання та здати до уповноваженого органу документи для виїзду за кордон.

Нагадаємо, що сім'я Крупи обзавелася численною нерухомістю та розкішними автівками, а на закордонних рахунках самої підозрюваної виявили мільйони. Більшість цього багатства родина нажила протягом останніх двох років.