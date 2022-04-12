The New York Times створили карту вбивств мирних громадян у Бучі та розповіли їхні історії – 18+
Джерело:The New York Times
The New York Times опублікувала карту злочинів, які здійснили російські військові у Бучі, що на Київщині. На ній понад 20 місць, у яких вороги вбивали мирних українців.
Щоб скласти карту та написати історії загиблих, репортери та фотографи The New York Times понад тиждень провели в Бучі. Вони разом з міською владою, поліцією та свідками розкривали нові подробиці звірств російських фашистів.
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Журналісти створили трагічну карту загиблих в Бучі
Видання задокументувало загибель понад 30 людей, описавши місце та обставини їхньої смерті. Вони загинули в будинках, лісі, були підпалені на порожній автостоянці.
Окрім того, відомо про загибель від рук окупантів сотні людей, які були у братських могилах.
Коли переможена й деморалізована російська армія нарешті відступила, вона залишила по собі похмуру картину: тіла загиблих мирних жителів розкидані на вулицях, у підвалах чи на задніх дворах, багато з вогнепальними пораненнями в голову, деякі із зв'язаними за спиною руками,
– повідомило видання.
Людей вбивали цілеспрямовано просто у дворах / Фото The New York Times
Журналісти додають, – дані свідчать, – росіяни вбивали необачно, а іноді й садистично, частково – з помсти. Зокрема видання встановили:
- вчительку-пенсіонерку тітку Людмилу застрелили вранці 5 березня, коли вона відчиняла вхідні двері свого будинку. Її тіло лежало скручене, наполовину всередині дверей майже місяць;
- Романа та його брата Сергія застрелили у їхньому дворі разом із собаками, буквально зрешечуючи кулями;
- зґвалтовану окупантами дівчину вбили та кинули у підвал з картоплею;
- 4 березня орієнтовно о 17 годині 50-річний Володимир вирушив по хліб до сусідів, бо вони пекли його вдома. Мати й брат радили не виходити, але він наполягав. Чоловіка вбили двома пострілами з російської техніки посеред вулиці. Його знайшли наступного дня мертвим і тільки через декілька днів рідні могла завантажити в тачку і відвезти в морг.
Журналісти створили карту звірств окупантів у Бучі / Скриншот з сайту
В останні тиждень березня, коли українські війська здійснили контрнаступ, щоб повернути північно-західне передмістя Києва, у Бучі різко загострилися бої, а російські частини почали готуватися до виходу.
Одним із їхніх останніх дій був розстріл своїх затриманих або будь-кого, хто став на заваді. На галявині на одній із вулиць поліція згодом виявила п'ятьох членів сім'ї, у тому числі – двох жінок і дитину, тіла яких скинули та спалили,
– повідомили у The New York Times.
Кореспонденти встановили, що 15 людей були знайдені мертвими зі зв'язаними руками у різних місцях міста, – тобто затримував та вбивав людей не один російський підрозділ, а декілька.
На жаль, ще 5 тіл знайшли у погребі дитячого літнього табору, який окупанти використовували як базу. Інші були на вулиці Яблунській, ще більше – на склозаводі. Саме на території останнього, за даними очевидців, було найстрашніше – там росіяни катували, ґвалтували та розстрілювали затриманих.Зверніть увагу! Головний прокурор Бучі Руслан Кравченко розповів, що на Бучанщині під час війни було щонайменше 1000 загиблих, У самі Бучі виявили 360 тіл, понад 250 – загинули від куль чи осколків, їх було включено до розслідування військових злочинів. Багато інших померли від голоду, холоду та відсутності ліків і лікарів.
Більшість загиблих – мирні українці / ФотоThe New York Times
Наразі відомо, що більшість жертв – мирні люди. Однак окупанти таки вбили 2 наших військових.
Генпрокурорка Ірина Венедіктова розповіла, що люди на урядовому порталі warcrimes.gov.ua опублікували понад 7 тисяч відео- та фотодоказів злочинів росіян. У Офісі Генпрокурора пояснили, що попереду тривалий і трудомісткий процес ідентифікації.
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