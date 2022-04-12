The New York Times створили карту вбивств мирних громадян у Бучі та розповіли їхні історії – 18+

The New York Times опублікувала карту злочинів, які здійснили російські військові у Бучі, що на Київщині. На ній понад 20 місць, у яких вороги вбивали мирних українців.

Щоб скласти карту та написати історії загиблих, репортери та фотографи The New York Times понад тиждень провели в Бучі. Вони разом з міською владою, поліцією та свідками розкривали нові подробиці звірств російських фашистів.

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Журналісти створили трагічну карту загиблих в Бучі

Видання задокументувало загибель понад 30 людей, описавши місце та обставини їхньої смерті. Вони загинули в будинках, лісі, були підпалені на порожній автостоянці.

Окрім того, відомо про загибель від рук окупантів сотні людей, які були у братських могилах.

Коли переможена й деморалізована російська армія нарешті відступила, вона залишила по собі похмуру картину: тіла загиблих мирних жителів розкидані на вулицях, у підвалах чи на задніх дворах, багато з вогнепальними пораненнями в голову, деякі із зв'язаними за спиною руками,

– повідомило видання.



Людей вбивали цілеспрямовано просто у дворах / Фото The New York Times

Журналісти додають, – дані свідчать, – росіяни вбивали необачно, а іноді й садистично, частково – з помсти. Зокрема видання встановили:

вчительку-пенсіонерку тітку Людмилу застрелили вранці 5 березня, коли вона відчиняла вхідні двері свого будинку. Її тіло лежало скручене, наполовину всередині дверей майже місяць;

Романа та його брата Сергія застрелили у їхньому дворі разом із собаками, буквально зрешечуючи кулями;

зґвалтовану окупантами дівчину вбили та кинули у підвал з картоплею;

4 березня орієнтовно о 17 годині 50-річний Володимир вирушив по хліб до сусідів, бо вони пекли його вдома. Мати й брат радили не виходити, але він наполягав. Чоловіка вбили двома пострілами з російської техніки посеред вулиці. Його знайшли наступного дня мертвим і тільки через декілька днів рідні могла завантажити в тачку і відвезти в морг.

Уповноважена з прав людини Людмила Денисова розповіла журналістам, що зафіксували "жахливі випадки сексуального насильства російських військових у Бучі". Зокрема групу жінок та дівчат тримали у підвалі будинку 25 днів. Дев'ять із них зараз вагітні. Уповноважена з прав людини припустила, що окупанти чинили насильство, щоб помститись за український опір та використовуючи його як зброю.



Журналісти створили карту звірств окупантів у Бучі / Скриншот з сайту

В останні тиждень березня, коли українські війська здійснили контрнаступ, щоб повернути північно-західне передмістя Києва, у Бучі різко загострилися бої, а російські частини почали готуватися до виходу.

Одним із їхніх останніх дій був розстріл своїх затриманих або будь-кого, хто став на заваді. На галявині на одній із вулиць поліція згодом виявила п'ятьох членів сім'ї, у тому числі – двох жінок і дитину, тіла яких скинули та спалили,

– повідомили у The New York Times.

Кореспонденти встановили, що 15 людей були знайдені мертвими зі зв'язаними руками у різних місцях міста, – тобто затримував та вбивав людей не один російський підрозділ, а декілька.

На жаль, ще 5 тіл знайшли у погребі дитячого літнього табору, який окупанти використовували як базу. Інші були на вулиці Яблунській, ще більше – на склозаводі. Саме на території останнього, за даними очевидців, було найстрашніше – там росіяни катували, ґвалтували та розстрілювали затриманих.

Головний прокурор Бучі Руслан Кравченко розповів, що на Бучанщині під час війни було щонайменше 1000 загиблих, У самі Бучі виявили 360 тіл, понад 250 – загинули від куль чи осколків, їх було включено до розслідування військових злочинів. Багато інших померли від голоду, холоду та відсутності ліків і лікарів.



Більшість загиблих – мирні українці / ФотоThe New York Times

Наразі відомо, що більшість жертв – мирні люди. Однак окупанти таки вбили 2 наших військових.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова розповіла, що люди на урядовому порталі warcrimes.gov.ua опублікували понад 7 тисяч відео- та фотодоказів злочинів росіян. У Офісі Генпрокурора пояснили, що попереду тривалий і трудомісткий процес ідентифікації.

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