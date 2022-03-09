The Times опублікувала нову ілюстрацію із надписом "Z" is for Zelensky"

9 березня 2022 , 15:08
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Джерело:

Верховна Рада України

Американська газета The Times опублікувала ілюстрацію з президентом Володимиром Зеленським. На підтримку України видання продемонструвало в інстаграмі малюнок із надписом "Z" is for Zelensky".

Відома американська газета The Times поділилася у своєму інстаграмі карикатурою, де зображений Президент України Володимир Зеленський та президент-агресор Путін. 

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На зображенні видно, як Зеленський скручує дуло від танка у букву "Z". Малюнок підписаний  "Z" is for Zelensky" – "З" означає "Зеленський".

Малюнок американської газети / Скриншот з інстаграму The Times

Нагадуємо: Російська техніка окупантів має маркування "Z", яке вже встигло отримати статус фашистського знаку. 

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Автор: Ярослава Прадід