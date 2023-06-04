"Ти будеш прильоти фотографіровать": як живе безстрашна жителька Бахмута, яка підірвала мережу

Жителька Бахмута кілька місяців тому розірвала мережу своїм спокоєм під час обстрілу. Відео за її участю стало вірусним у тіктоці.

У соцмережах пані Любу назвали "бабцею з Бахмута". Нещодавно вона евакуювалася до Харкова.

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Пані Люба не знала, що стала зіркою

Відео, де пані Люба під обстрілами спокійно показувала волонтеру наслідки ударів, набрало понад 5 мільйонів переглядів у тіктоці.

Ми до підвалу зайшли, я показала підвал. І з підвалу тільки вийшли, а тут прилетіли "гуси-лебеді". І одразу кажу: "Пішли приліт покажу",

– згадує жінка.

"Бабця з Бахмута" підкорила глядачів своїм спокоєм і започаткувала новий тренд у тіктоці. Однак вона не знала, що стала зіркою мережі, адже через обстріли не мала інтернету. Дізналась про це лише від волонтерів, які зняли ролик, та знайомих.

"Мені всі телефонували. Не тільки Україна, з Німеччини подруга каже: "Любо, ми тебе бачили", – розповідала жінка.

Дивіться відео, як пані Люба показує прильоти

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Родина переїхала до Харкова

Родина Любові виїхала з Бахмута лише, коли в їхній дім влучив ворожий снаряд. За її словами, навіть попри снаряди, які літали над головами, не могла сидіти у підвалі.

"Як тільки десь стрільне – дим. Я вже побігла дивлюсь, а що там, а хто там. Розумієте? А раптом там людині треба допомагати", – пояснила жінка.

У рідному місті вона була неабияк корисною – організовувала роздачу продуктів, координувала волонтерів і допомагала пораненим.

Я відчиняю хвіртку, а біля мене падає жінка: "Любо, поранена". Ми з племінником і з чоловіком занесли її до хати. Помила її, обмила. Зателефонувала спочатку знайомій із травматології. Вона мені сказала, що треба зробити,

– зазначила пані Люба.

Чоловік "бабці з Бахмута" Володимир, який прожив із нею 52 роки, з усіх сил намагався вберегти дружину.

"Її ж не залишиш одну. Однаково, хочеш чи не хочеш, а треба йти. Стояла на транспортерній стрічці. Перед цим був там приліт. Я її забрав, і тільки забрав буквально в хату, а там уже приліт і транспортерної стрічки немає. Або стояла ось, наприклад, біля воріт, от тільки загнав її до хати – приліт. А в цьому місці, де вона стояла вже у воротах, метал – пробита дірка", – розповів Володимир.

Зараз подружжя живе у Харкові. Волонтери та небайдужі підписники допомогли їм облаштуватися на новому місці.

"Привезли посуд, газовий балон заправлений, матраци. Все це назбирали. Сюди приїхали. Вони приїхали з одною сумкою, без капців. Це все підписники", – зазначив волонтер Віталій.

Попри таку шалену підтримку, пані Любов разом із чоловіком мріють повернутися у рідний Бахмут.