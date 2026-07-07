Не той рівень відповідальності: як світ ставиться до катувань українців у російському полоні

У Відні під час міжнародної зустрічі зібралися експерти, представники організацій та люди, які пережили тортури. Українська сторона нагадала про масове вбивство в Оленівці та щонайменше 46 важкопоранених військовополонених, які вижили після вибуху в бараці, але досі залишаються в російській неволі.

Голова громадської організації "Спільнота Оленівки" Олександра Мазур в ефірі 24 Каналу розповіла, як міжнародна спільнота реагує на катування українців у полоні. За її словами, можливість говорити про злочини Росії перед сотнями іноземних учасників важлива, однак родини досі не бачать того рівня відповідальності та розслідування, на який очікують.

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У Відні нагадали про тих, хто вижив в Оленівці

Під час виступу Олександра Мазур спочатку коротко пояснила міжнародним учасникам, що сталося в колонії в Оленівці, адже частина присутніх могла не знати деталей цього воєнного злочину. Головний акцент вона зробила на людях, які пережили вибух у бараці, але майже через чотири роки так і не повернулися з російського полону.

Щонайменше 46 людей були важко поранені внаслідок масової страти в Оленівці. Вони вижили, але досі перебувають у полоні. Ми мусимо врятувати цих людей,

– наголосила голова "Спільноти Оленівки".

До Відня вона привезла роздрковані фотографії військовополонених. Це були не всі українці, які вижили після теракту, а лише ті, чиї родини дозволили публічно поширювати зображення. Так учасникам зустрічі хотіли показати, що за цифрами й міжнародними заявами стоять конкретні люди, які й далі можуть зазнавати катувань.



Фото з особистого архіву Олександри надані 24 каналу

На тому ж засіданні виступав представник Росії, який говорив про нібито злочини України проти духовенства УПЦ МП. На тлі свідчень жертв тортур і виступів міжнародних експертів його заява виглядала як відверта маніпуляція та не відповідала темі дискусії, на що звернула увагу й модераторка.

Він дуже вирізнявся на тлі інших спікерів. Це виглядало як вигадана історія або дуже перебільшені факти – повна маніпуляція. Навіть модераторка сказала йому, що він говорить не по темі,

– розповіла Мазур.

Та провальний виступ російського представника не змінює головного: Росія продовжує війну й системні тортури українців у полоні. Тому для родин важливо не лише викривати пропаганду на міжнародних майданчиках, а й домагатися конкретних рішень щодо розслідування злочину та повернення тих, хто досі перебуває в неволі.

Міжнародного розслідування досі немає

Попри можливість говорити про Оленівку на великих міжнародних майданчиках, родини полонених досі не бачать конкретних правових наслідків для Росії. Ще у грудні 2024 року "Спільнота Оленівки" передала документи до Міжнародного кримінального суду, однак відповіді на звернення так і не отримала.

Приємно, що нам дають можливість говорити в мікрофон перед сотнями іноземних експертів. Але це не той результат, на який ми очікуємо,

– наголосила Мазур.

Родини чекають не лише публічних заяв, співчуття чи чергових дискусій, а повноцінного міжнародного розслідування масової страти в Оленівці. Без нього неможливо встановити всю відповідальність причетних і домогтися покарання за катування та вбивства українських військовополонених.

Ми очікуємо серйозного міжнародного розслідування, а його немає. На превеликий жаль,

– сказала голова громадської організації.

Змінити цю ситуацію намагаються постійними виступами, поїздками та адвокаційною роботою українських активістів.

Фото з особистого архіву Олександри надані 24 каналу

За кордоном готують акції на підтримку полонених

Поки міжнародного розслідування немає, "Спільнота Оленівки" намагається не дати темі зникнути з порядку денного через публічні заходи в інших країнах. Представники організації звернулися до багатьох закордонних партнерів із пропозицією провести акції на підтримку українських військовополонених.

Ми нещодавно опублікували анонс акцій за кордоном. До багатьох країн уже звернулися: деякі повідомили, коли в них відбудуться заходи, інші ще готуються,

– розповіла Мазур.

Організація передала партнерам матеріали, необхідні для проведення таких заходів. Серед них фотографії військовополонених, історії людей, які загинули в Оленівці, а також тих, хто пережив масову страту й досі залишається в російській неволі.

Ми надіслали всі матеріали, фотографії, історії загиблих та історії полонених. Тобто підготувалися разом максимально,

– зазначила голова "Спільноти Оленівки".

Такі акції мають нагадувати іноземній аудиторії, що трагедія в Оленівці не завершилася в ніч вибуху. Десятки людей, які вижили, досі перебувають у полоні, а їхні родини продовжують чекати не лише на публічну підтримку, а й на конкретні кроки для порятунку полонених і покарання винних.

Наразі оголошені такі заходи:

Нью-Йорк, США – 28 липня о 18:30, Bowling Green;

Сакраменто, США – 24 липня о 19:00, західні сходи Капітолію штату Каліфорнія

Берген, Норвегія – 28 липня о 17:00, Torgallmenningen;

Осло, Норвегія – 6 серпня о 17:00, навпроти парламенту Норвегії;

Белв'ю, штат Вашингтон, США – 28 липня о 18:00, Bellevue Downtown Park;

Ванкувер, Канада – 26 липня о 14:00, Canada Place;

Вільнюс, Литва – 27 липня о 18:30, Кафедральна площа.

Перелік закордонних акцій ще доповнюватимуть. В організації закликають українців долучатися до ініціативи, самостійно проводити заходи у містах, де їх ще не запланували, та повідомляти про вже підготовлені акції, щоб їх додали до загального списку.

Міжнародного розслідування Оленівки досі немає, що відомо про полонених: дивіться відео