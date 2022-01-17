"Ти майже труп": колишньому КДБшнику, який живе у Британії, погрожують розправою

Колишній російський агент Борис Карпічков заявив, що його життя у небезпеці. Чоловік, який понад 20 років живе у Великій Британії, почав регулярно отримувати погрози.

62-річний Карпічков раніше був агентом радянського КДБ, а згодом і російської ФСБ. Він тривалий час займався розвідувальною діяльністю у Латвії.

До темиВелика Британія хоче покарати Росію за отруєння критиків путінського режиму

Латвія просила про естрадицію Карпічкова

Як пише Delfi, у 1995 році агент почав передавати інформацію латвійському уряду та його західним союзникам. Вже у 1998 році він втік у Велику Британію й відтоді жив там. Карпічков поскаржився, що Національне агентство з боротьби зі злочинністю занапастило його життя, розкривши британський псевдонім та адресу.

7 разів погрожували розправою

Ці дані латвійська влада отримала у 2019 році – після декількох невдалих спроб. Британське відомство надало їх у відповідь на запит про екстрадицію з Латвії. Там йому закидають зберігання вогнепальної зброї, шахрайство та підробку документів. Відтоді, стверджує Карпічков, йому погрожували вже 7 разів.

"Смерть уже близько"

Один із листів, які раніше отримав Карпічков, підписали ім'ям, яке він використовував, коли працював на росіян у Латвії на початку 1990-х. При цьому, у полі, яке відведене для інформації про відправника, написали адресу місцевого цвинтаря. На початку 2022 року колишній агент отримав черговий лист з погрозами.

Таким зрадникам як ти немає місця на Землі. Смерть уже близько. Ти вже наполовину труп,

– мовилося у ньому.

Колишній агент розповів, що цей лист надійшов йому в конверті із пухирчастої плівки. Він також поскаржився, що незабаром після його отримання відчув симптоми, які нагадували грип.

"Чорний список" Путіна

У 2018 році Карпічков заявив, що перебуває у "чорному списку" Путіна. Він пояснив, що дізнався про це від інформатора у ФСБ.

Це сталося після резонансного отруєння "Новачком" Сергія Скрипаля – іншого колишнього шпигуна Росії із цього переліку.

На Скрипаля та його дочку Юлію здійснили замах у британському Солсбері. У Лондоні заявили, що до нападу причетні російські агенти.

Що варто знати про замах на Скрипалів: дивіться відео 24 каналу