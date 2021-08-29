"А ти подзвониш вранці?": дружина загиблого воїна розповіла про останню розмову з коханим

В Україні 29 серпня відзначають День пам'яті захисників. Українці вшановують всіх тих, хто загинув у війні з Росією. Журналістам 24 каналу вдалось поспілкуватись з воїнами та родичами тих, хто віддав життя за Батьківщину.

Дату приурочили до трагедії в Іловайську. Тоді українська армія зазнала найбільших втрат – загинуло 366 армійців.

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"Розмова під свист куль і звуки війни"

Серед полеглих вояків, які пішли захищати свою країну, є Андрій Чирва – старший солдат Збройних сил. Він загинув у серпні 2018 року неподалік Кримського на Луганщині.

"Він добігав вже до позиції, щось розмовляв з хлопцями, він когось замінював. Він каже: "Я вже не можу розмовляти, я вже прийшов". Я кажу: "Ти подзвониш вранці?", а він мені відповідає: "Як Бог дасть". І все, це наша остання розмова. Розумієте, ця розмова у нас була під свист куль і звуки війни водночас з коханням", – пригадала дружина загиблого воїна АТО Яніна Чирва.



Дружина загиблого військового на Донбасі / Скриншот з відео 24 каналу

"Це не було дарма"

Вийти зі справжнісінького пекла війни дивом вдалось Василю Стуженку. Чоловік тоді отримав важкі поранення голови, йому відірвало руку та ногу.

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"Буквально з перших хвилин бою отримав поранення руки, ноги, голови, потім були шпиталі… Дарма це все не було. Тому що бачимо, що там твориться, де є "русский мир". То нам цього не треба. Але, на жаль, війна триває", – розповів ветеран 40-го мотопіхотного батальйону "Кривбас" Василь Стуженко.



Василь Стуженко / Скриншот з відео 24 каналу

Пам'ять воїнів, які загинули захищаючи Україну, вшанували також на Донеччині. У так званому "зеленому коридорі" загинув 61 військовослужбовець родом із краю, де нині точиться війна.

"Лише по автоматах зрозумів, що це мої підлеглі"

6 років тому біля Донецького аеропорту загинув житель Львівщини Дмитро Ґудзик. Але розпізнали кіборга лише нещодавно – після кількох експертиз. Труну привезли до Львова у військову частину 80-ї бригади.

Дмитро Ґудзик – кіборг-доброволець Донецького аеропорту. У січні 2015 року машина, в якій був чоловік і ще 4 військових, потрапила під ворожий обстріл та згоріла. Це сталось на злітній смузі летовища, так званій дорозі життя, пригадав побратим Віталій Гнатенко.

"Коли привезли рештки тіл, їх неможливо було розпізнати, стирчали лише автомати. І по номеру автомата я зрозумів, що це мої підлеглі, серед них – Ґудзик", – сказав підполковник Валерій Курко.



Прощання з Дмитром Ґудзиком / Фото АрміяInform



Дмитро Ґудзик загинув у 2015 році / Фото АрміяInform

Тоді Дмитра поховали, як тимчасово невстановленого захисника України на Краснопільському кладовищі у Дніпрі. Після ДНК та експертиз тіло ідентифікували. На сьогодні лише у 80-й бригаді шукають ще 14 безвісти зниклих бійців із початку війни.