"Дитячі помилки": чому Угорщина знову намагається принизити Україну

Угорщина демонстративно не взяла участь у саміті "Карпатської вісімки". Також там різко відмовили Україні у будівництві спільних сховищ для палива, про що вже було домовлено. Хтось вже називає прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра "новим Орбаном". Однак є різні думки з цього приводу.

Про це в ефірі 24 Каналу говорили з головою угорської громади Києва та області Тібором Томпою. На його думку, загострення відносин між країнами виникло через помилки українського МЗС. І це були "дитячі помилки".

Що не сподобалося Угорщині?

Як вважає Томпа, угорська сторона почала жорстко реагувати на ініціативи з боку України, адже її не попередили про ці плани заздалегідь.

На жаль, сьогодні я вперше маю констатувати, що тут 99% проґавила наша українська сторона. Насамперед МЗС України,

– наголосив Томпа.

Особливо неприємною для угорського уряду була ситуація з побудовою сховищ нафтопродуктів для потреб України на території Угорщини. Відповідний меморандум підписав MOL з українським Нафтогазом.

За словами Томпи, керівник MOL – олігарх з оточення колишнього прем’єра Віктора Орбана. Він не повідомив про угоду уряд, хоча держава володіє чвертю акцій компанії. Ніхто не дозволить робити різні проєкти "над головою" уряду.

Після того, як Україна заявила про меморандум, що робить "Фідес"? Партія Орбана розповідає, що Угорщина дала добро, аби "наші люди стали мішенню". Вони будують сховища, щоб Росія била конкретно по нас. З цього вийшов величезний скандал,

– зауважив Томпа.

Водночас Томпа наголосив, що нова угорська влада на чолі з Петером Мадяром вже зробила кілька важливих кроків назустріч Україні: відкликала блокування 90 мільярдів євро допомоги від ЄС, розблокувала перший та шостий кластери переговорів про вступ до ЄС, а також розпочала розслідування щодо вилучених коштів Ощадбанку.

Що не так у відносинах з Угорщиною: дивіться відео 24 Каналу

Україну дивує поведінка Угорщини

Профільні видання вказують, що поведінка Угорщини насправді виглядає досить підозріло. Лунають навіть думки, що там взагалі намагаються принизити Україну. Але які мотиви – досі незрозуміло. Там проігнорували візит спікера Руслана Стефанчука до Угорщини; просувають розділення України й Молдови на шляху до вступу в ЄС; блокують відкриття 2 та 3 кластеру щодо перемовин в ЄС тощо.

Президент Володимир Зеленський перетинався з Петером Мадяром на міжнародних майданчиках. Той позитивно реагував на ідею зустрічі, але далі нічого не відбувалося. Найгірше, що поки чітко незрозуміло, чому Угорщина блокує ініціативи України. Це може бути як прояв недосвідченості, так і побоювання Мадяра втратити прихильність виборців через покращення відносин з Україною. Також це може бути робота чиновників часів Орбана, які досі перебувають на посаді.