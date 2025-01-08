Перебуває у комі: чоловік російської пропагандистки Сімоньян пережив клінічну смерть

Російський пропагандист Тигран Кеосаян, який є чоловіком Маргарити Сімоньян, пережив клінічну смерть. Зараз він перебуває у комі.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. За їх інформацією, Кеосаян потрапив до лікарні ще в наприкінці грудня.

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В якому стані Тигран Кеосаян

Увечері 8 січня з'явилася інформація про те, що пропагандист Кеосаян пережив клінчну смерть та перебуває у комі. Причиною госпіталізації до лікарні стали його давні захворювання серця.

Водночас Симоньян написала, що не хотіла коментувати чутки з щодо стану здоров'я свого чоловіка.

До останнього не хотіла, але оскільки вже почали дзвонити репортери, напишу сама. Мій чоловік Тигран Кеосаян пережив клінічну смерть і перебуває в комі. У нього давно дуже хворе серце,

– написала пропагандистка.

Російські ЗМІ пишуть, що пропагандист потрапив до лікарні ще в кінці грудня. Наразі лікарі оцінюють його стан як дуже важкий. Відомо, що в 2008 та 2010 роках у Кеосаяна було два інфаркти.

Що відом про Кеосаяна

Тигран Кеосаян народився 4 січня 1966 року і став публічно відомим як актор та телеведучий. Зокрема, він веде програму, яка стала частиною кремлівської пропагандистської машини.

Кеосаян і Симоньян одружилися в 2022 році. До цього Кеосаян був одружений 21 рік з актрисою Альоною Хмельницькою, з якою у нього двоє дітей. Однак, у 2014 році пара офіційно розлучилася. Від шлюбу з Симоньян у Кеосаяна є троє дітей: дочка Мар’яна, син Баграт та дочка Маро.

Кеосаян активно підтримує антиукраїнську риторику, зображуючи Україну як слабку й корумповану країну, яка існує лише завдяки зовнішній підтримці. У своїх телепрограмах він неодноразово заявляв, що українська влада нелегітимна та що територія Донбасу не належить Україні. Крім того, він стверджував, що Крим є частиною Росії.

Після початку повномасштабної війни проти України Тигран Кеосаян потрапив під персональні санкції Європейського Союзу, Великобританії, Канади, України та інших країн.

Міністерство закордонних справ Казахстану зарахувало Кеосаяна до списку осіб, небажаних для перебування на території країни.

19 жовтня 2022 року Кеосаяна було внесено до санкційного списку України через його діяльність як журналіста, який поширює антиукраїнську пропаганду