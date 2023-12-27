Стали символом боротьби: росіяни понад пів року не віддають тіла вбитих підлітків

24 червня 2023 року стало відомо про страту українських підлітків у Бердянську – 16-річного Тиграна Оганесяна та Микиту Ханганова. Росіяни звинуватили хлопців у нібито підготовці диверсії на Мелітопольській залізниці.

Підлітків також звинувачували у "тероризмі" та довгий час переслідували. Про це 24 Каналу розповів Віктор Дудукалов – заступник голови Бердянської районної ради, заявивши, що подібних випадків на окупованих територіях, на жаль, багато.

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Росіяни вбили двох підлітків

Майже рік Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова переслідувала російська влада. Підлітків навіть тримали в полоні вподовж п'ять днів та катували їх.

Вбили українських підлітків 24 червня цього року, після чого їхні тіла так і не передали батькам.

Тут моя відповідь загалом одна, росіяни продовжують їх боятись. Раніше навіть був анонс того, що відбудеться прощання з ними. Але потім слідчі, які ніби займаються цією справою, почали відкладати видачу тіл, посилаючись на різні формальності,

– зазначив Віктор Дудукалов.

Однак попри суспільний резонанс і міжнародну увагу росіяни все одно продовжують цинічно ігнорувати всі норми.

"Вочевидь, хлопці загинули не внаслідок перестрілки, а внаслідок прицільного вбивства. І фотографії без цензури свідчать про це для навіть недосвідченої людини. Росіяни не хочуть визнавати те, що вони вчинили таке жахіття щодо неповнолітніх", – пояснив Дудукалов.

Незаконне та безпідставне утримання неповнолітніх в ув'язненні, катування та вбивство – це серйозний воєнний злочин, який його вчиняли саме військові, саме силовики Росії. Коли імена вбивць та катівників будуть відомими, вони нестимуть відповідальність за вчинене.

Подібних випадків – сотні

Підлітки були на окупованій території перебувають фактично в оточенні та не несуть прямої загрози для росіян.

Попри все росіяни боялися і продовжують боятися підлітків, які є на окупованій території, молодь і діти дуже складні для пропаганди. І пропаганда не може перемогти їхні серця,

– наголосив Дудукалов.

Коли на окупованих територіях проводили вдалі партизанські акції, які окупанти називали терактами, то шукали вочевидь патріотично налаштованих громадян серед молоді та підлітків. Коли вдалося знайти відповідних "жертв", їх звинувачували у цих "теракти".

"Таких історій вже є декілька, коли так звані "теракти", просто вішали на абсолютно невинуватих людей, тому що їм треба звітувати, про проведені диверсійні та контртерористичні заходи. Ми розуміємо, що 90% людей затримано не за ці злочини, а просто тому, що вони патріоти", – зазначив Дудукалов.

Це стосувалося і Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова, які не приховували своєї позиції, та ідентифікували себе як українці. Їхнє вбивство – частина геноциду українців на окупованих територіях.

"Закатували до смерті чи утримують в полоні, десятки, сотні і навіть тисячі українців. Про ці жахіття ми сьогодні навіть не уявляємо. Просто хлопці, стали символом незламності, символом боротьби в окупації", – додав Дудукалов.

Вбивство підлітків у Бердянську: що відомо