Тих, хто напав на журналістів УП, вже встановили, – Монастирський

У Дніпрі 13 лютого невідомі погрожували ножем знімальній групі видання "Українська правда". Правоохоронці вже встановили осіб, причетних до нападу.

Про це повідомив Денис Монастирський під час свого звернення, яке оприлюднили 15 лютого.

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Усі особи, причетні до порушення прав журналістів, вже встановлені та будуть притягнуті до відповідальності передбаченої законом,

– наголосив глава МВС.

Водночас міністр внутрішніх справ нагадав, що за фактом нападу на знімальну групу УП в Дніпрі правоохоронці відкрили два кримінальних провадження за статтями про:

перешкоджання професійній діяльності журналістів;

погрози або насильства щодо журналістів.

Монастирський заявив, що тих, хто напав на журналістів УП, уже встановили: дивіться відео

Напад на журналістів УП: що відомо

У Дніпрі група невідомих 13 лютого напала на знімальну групу "Української правди". Журналістам погрожували ножем і вимагали видалити відеофайли з камер.

Представники ЗМІ кажуть, що зловмисники супроводжували бізнесмена Олександра Петровського, який відомий у кримінальних колах під прізвиськом "Нарік".

На інцидент відреагував і міський голова Дніпра. Борис Філатов пообіцяв передати УП усю можливу інформацію з відеокамер міської системи "Безпечне місто".

Ірина Венедіктова наголосила, що дала завдання прокурорам негайно включитися у роботу.

Раніше журналісти наголосили, що про цей випадок знають правоохоронці. Що саме знімала "Українська правда" в аеропорту Дніпра – невідомо. На оприлюдненому відео справді чути, як представники ЗМІ скаржаться поліції та пояснюють ситуацію. "Тут закрита територія. Не можна знімати", – вигукували люди поруч.

У Дніпрі напали на знімальну групу УП: дивіться відео