Тихановська розкрила плани нових масових протестів у Білорусі

Світлана Тихановська заявила, що 31 травня стартував мобілізаційний план "Перемога". Його розробив Ситуаційно-аналітичний центр.

За словами Тихановської, цей план має відповісти на головні запити суспільства. Мета "Перемоги" – встановити законність та верховенство права у Білорусі шляхом мирного передання влади народу.

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На які запитання відповідає план

Як відновити масовість дій;

як мобілізувати професійні навички громадян на користь протестів;

як зберегли ресурси протестувальників.

Деталі від Тихановської

За словами лідерки білоруської опозиції, люди часто кажуть, що "ми не збираємося мовчати і терпіти, ми готові до активних дій, ми лише хочемо знати, що будемо не самі".

Тихановська наголосила: "всі ми пам'ятаємо, що безпека активних дій росте тоді, коли зростає їх масовість".

План "Перамога" піклується про вашу анонімність і безпеку: вам не потрібно буде залишати своє ім'я та інші чутливі дані,

– наголосила опозиціонерка.

Для усіх охочих Тихановська дала лаконічну інструкцію, як долучитися до плану.

"Зайдіть в чат-бот і заповніть форму, в якій вам потрібно буде вказати район, в якому ви працюєте або живете, вашу професію, ступінь готовності до активних дій і ресурси, які у вас є", – розповіла лідерка білоруської опозиції.

Тихановська наголосила, що "після відправки вашого останнього повідомлення чат-бот автоматично видалить листування з вами і зникне зі списку чатів. А в потрібний момент ви отримаєте від нього повідомлення і будете знати про ваші подальші дії".

За словами лідерки білоруської опозиції, ніхто не проситиме від людей більше, аніж вони готові зробити. Однак внесок кожного дозволить іншим протестувальникам зрозуміти, що вони – не самі.