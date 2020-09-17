Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська зареєструвалася в Instagram. Її профіль називається president.sveta.

Тихановська зазначила, що для перемоги потрібно використовувати всі можливі канали, тому з'явився цей акаунт. Це єдина актуальна персональна сторінка опозиціонерки, повідомила сама Тихановська на своїй сторінці Instagram.

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Вона буде більш неформальною, ніж мій офіційний ТГ-канал "Пул первой" – адже тут я зможу бачити ваші коментарі, реакції і позначки,

– мовиться у повідомленні опозиціонерки.

Тихановська також опублікувала фото зі ще однією опозиціонеркою – Марією Колесниковою. Під світлиною вона написала, що звинувачення проти Колесникової "абсолютно абсурдні".

"Режим втратив всяку совість. Єдине, до чого закликала Марія – мирний і законний протест. Шкоди нашому народу завдає режим, а не Марія. Поверніть Марії її законну свободу і звільніть всіх політв'язнів!" – написала Тихановська під фото.

Контекст

Нагадаємо, що соратниця Світлани Тихановської – членкиня Координаційної ради та голова передвиборчого штабу Віктора Бабарики Марія Колесникова зникла 8 вересня. Потім виявилося, що Колесникова спочатку перебувала в Мозирському прикордонному загоні, згодом її перевели в СІЗО. Слідчий комітет Білорусі висунув їй офіційні звинувачення – заклик до дій, спрямованих на шкоду нацбезпеці країни.

Коротко про Світлану Тихановську

Світлана Тихановська – лідерка білоруської опозиції. Народилася 11 вересня 1982 року в Брестській області Республіки Білорусь. Її чоловік, Сергій Тихановський, був одним з найбільш рейтингових претендентів на посаду Президента Білорусі, проте згодом його затримали, а тамтешнє ЦВК відмовилося реєструвати ініціативну групу зі збору підписів на підтримку з висунення у кандидати Тихановського на посаду голови держави. Натомість Світлана зареєструвала свою ініціативну групу та брала участь у виборах.

11 серпня 2020 року опозиційна кандидатка покинула Білорусь і прибула до Литви (як сама зазначає, з міркувань безпеки – 24). Зараз вона активно дає інтерв'ю та публікує відеозвернення.

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