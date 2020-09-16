Тихановська: Ми б знайшли, про що поговорити з Путіним
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська розповіла, що їй з президентом Росії Володимиром Путіним є про що поговорити. Вона вважає, що підтримка білоруського народу президентом Росії – це "рішення мудрого керівника".
Народ білорусі завжди мав чудові стосунки з Росією, тому білоруси не хочуть їх псувати. Про Тихановська розповіла в інтерв'ю LB.ua.
Читайте також Росіяни не зрозуміють: Тихановська не вірить у військове вторгнення Росії в Білорусь
Тихановська про її вплив на Путіна
Опозиціонерка розповіла, що, мабуть, вона все ж не має важелів впливу на Путіна. Проте Тихановська хотіла б поговорити з президентом Росії.
Якщо він (Путін – 24 канал) не вважає за потрібне прислухатися до моїх слів або не вважає це гідним... Але він бачить, що відбувається в Білорусі. Загальне населення Білорусі – дев'ять мільйонів людей, і більшість зараз проти Лукашенка, більшість хоче змін. І до думки цієї більшості можна було б і прислухатися,
– заявила Тихановська.
Лідерка опозиції вважає, що якби Путін зайняв позицію білорусів, він став би національним героєм. Підтримка Білорусі з боку президента Росії, на думку Тихановської, буде "дуже, дуже мудрим рішенням мудрого керівника".
Тихановська про паралелі між Україною та Білоруссю
Перед своєю втечею з України експрезидент Віктор Янукович, як і Лукашенко тепер, зустрічався з Путіним і просив його про підтримку. Після цього відбулись анексія Криму та окупація Донбасу. Тихановська не хоче, щоб така ситуація сталася в Білорусі.
Опозиціонерка заявила, що білоруси дуже дружньо ставляться до Росії. Вони завжди були в чудових стосунках і не хочуть їх псувати. На думку Тихановської, протести в Білорусі не спричинять агресію Росії, бо вони мають абсолютно мирний характер.
Ми завжди були в чудових стосунках, і дуже не хочеться ці відносини псувати. Росіяни не зрозуміють такого рішення свого уряду, як введення військ або надання військової допомоги Лукашенку,
– розповіла Тихановська.
До теми Ніхто не хоче крові, – Тихановська пообіцяла Лукашенку гарантії безпеки, якщо він піде мирно
Тихановська про підтримку Росії та інших країн світу
Поки що Кремль не вів переговорів з Тихановською. Вона не розуміє, чому Путін підтримав диктатуру Лукашенка. Лідерка опозиції сподівається, що президент Росії змінить свою думку і нарешті підтримає протестувальників у Білорусі.
"Звичайно, все ще можна змінити. Ми не могли вплинути на рішення лідерів інших країн: хто вважав за потрібне надати свою підтримку, підтримати білоруський народ, той це зробив," – заявила опозиціонерка.
Тихановській дуже шкода, що 9 мільйонів білорусів нічого не означають не тільки для Лукашенка, але й для лідера "сильної країни-сусіда".
Що Тихановська сказала б Путіну під час розмови тет-а-тет
Сказала б, що білорусам вже не повернутися до того стану, в якому ми жили до нового часу, до цього року. Що розумно зі сторони лідера РФ підтримати саме народ Білорусі. Думаю, що ми б знайшли, про що поговорити,
– розповіла Тихановська.
Зі слів опозиціонерки, вона наголосила б у розмові з Путіним, що білоруси не хочуть ніякої агресії всередині країни. Протестувальники борються за право самим вирішувати, як та з яким президентом розвивати свою країну.
Читайте також Чому протести в Білорусі не припиняться: чи може хтось "врятувати" Лукашенка
Коротко про протести в Білорусі та підтримку Лукашенка Кремлем
- У Білорусі 9 серпня відбулись президентські вибори. Офіційні результати показали, що переміг нібито Олександр Лукашенко. Це стало причиною масових протестів у країні. Люди вважають, що голосування було сфальсифікованим.
- Опозиція створила Координаційну раду, метою якої є сприяння передачі влади після перевиборів.
- Незважаючи на протести, у Кремлі Лукашенка підтримують. Сам президент Білорусі раніше заявив, що домовився з Путіним спільно реагувати у разі загострення ситуації в країні.
- Росія сформувала резерв військових для долання протестів у Білорусі. Путін сказав, що військо залучатимуть, якщо протестувальники будуть займатись екстремізмом.
- Опозиційна кандидатка Світлана Тихановська стурбована такою заявою Путіна. Вона вважає, що введення російських військ у Білорусь було б серйозним порушенням суверенітету країни.
- Також Росія не визнає наявність у Білорусі політичних в’язнів. Кремль не схвалює загадкові зникнення людей в Білорусі, але чекає більш детальних роз'яснень.
- Крім того, Кремль раніше надсилав своїх пропагандистів на допомогу державним ЗМІ в Білорусі, оскільки чимало журналістів звільнились через цензуру.
- 14 вересня в Сочі відбулася важлива зустріч Путіна з поки ще чинним президентом Білорусі. Росія, зокрема, надала режиму Лукашенка 1,5 мільярда доларів кредиту.