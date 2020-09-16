Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська розповіла, що їй з президентом Росії Володимиром Путіним є про що поговорити. Вона вважає, що підтримка білоруського народу президентом Росії – це "рішення мудрого керівника".

Народ білорусі завжди мав чудові стосунки з Росією, тому білоруси не хочуть їх псувати. Про Тихановська розповіла в інтерв'ю LB.ua.

Читайте також Росіяни не зрозуміють: Тихановська не вірить у військове вторгнення Росії в Білорусь

Тихановська про її вплив на Путіна

Опозиціонерка розповіла, що, мабуть, вона все ж не має важелів впливу на Путіна. Проте Тихановська хотіла б поговорити з президентом Росії.

Якщо він (Путін – 24 канал) не вважає за потрібне прислухатися до моїх слів або не вважає це гідним... Але він бачить, що відбувається в Білорусі. Загальне населення Білорусі – дев'ять мільйонів людей, і більшість зараз проти Лукашенка, більшість хоче змін. І до думки цієї більшості можна було б і прислухатися,

– заявила Тихановська.

Лідерка опозиції вважає, що якби Путін зайняв позицію білорусів, він став би національним героєм. Підтримка Білорусі з боку президента Росії, на думку Тихановської, буде "дуже, дуже мудрим рішенням мудрого керівника".

Тихановська про паралелі між Україною та Білоруссю

Перед своєю втечею з України експрезидент Віктор Янукович, як і Лукашенко тепер, зустрічався з Путіним і просив його про підтримку. Після цього відбулись анексія Криму та окупація Донбасу. Тихановська не хоче, щоб така ситуація сталася в Білорусі.

Опозиціонерка заявила, що білоруси дуже дружньо ставляться до Росії. Вони завжди були в чудових стосунках і не хочуть їх псувати. На думку Тихановської, протести в Білорусі не спричинять агресію Росії, бо вони мають абсолютно мирний характер.

Ми завжди були в чудових стосунках, і дуже не хочеться ці відносини псувати. Росіяни не зрозуміють такого рішення свого уряду, як введення військ або надання військової допомоги Лукашенку,

– розповіла Тихановська.

До теми Ніхто не хоче крові, – Тихановська пообіцяла Лукашенку гарантії безпеки, якщо він піде мирно

Тихановська про підтримку Росії та інших країн світу

Поки що Кремль не вів переговорів з Тихановською. Вона не розуміє, чому Путін підтримав диктатуру Лукашенка. Лідерка опозиції сподівається, що президент Росії змінить свою думку і нарешті підтримає протестувальників у Білорусі.

"Звичайно, все ще можна змінити. Ми не могли вплинути на рішення лідерів інших країн: хто вважав за потрібне надати свою підтримку, підтримати білоруський народ, той це зробив," – заявила опозиціонерка.

Тихановській дуже шкода, що 9 мільйонів білорусів нічого не означають не тільки для Лукашенка, але й для лідера "сильної країни-сусіда".

Що Тихановська сказала б Путіну під час розмови тет-а-тет

Сказала б, що білорусам вже не повернутися до того стану, в якому ми жили до нового часу, до цього року. Що розумно зі сторони лідера РФ підтримати саме народ Білорусі. Думаю, що ми б знайшли, про що поговорити,

– розповіла Тихановська.

Зі слів опозиціонерки, вона наголосила б у розмові з Путіним, що білоруси не хочуть ніякої агресії всередині країни. Протестувальники борються за право самим вирішувати, як та з яким президентом розвивати свою країну.

Читайте також Чому протести в Білорусі не припиняться: чи може хтось "врятувати" Лукашенка

Коротко про протести в Білорусі та підтримку Лукашенка Кремлем