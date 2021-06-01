Годі вбивати народ, – Тихановська про спробу активіста Латипова перерізати горло у залі суду

Світлана Тихановська відреагувала на спробу білоруського політв'язня Степана Латипова накласти на себе руки під час засідання суду. Лідерка білоруської опозиції наголосила, що наразі невідомо, чи чоловік виживе.

За словами Тихановської, "вже цілий рік у Білорусі не було жодного дня, за який режим не зламав долю невинної людини".

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Весь минулий тиждень світ сколихувала новина про захоплення Романа Протасевича, але водночас в тюрмах Білорусі катували і продовжують катувати сотні, тисячі людей,

– зауважила опозиціонерка.

Тихановська наголосила, що "2 тижні тому ми всією країною пережили загибель політв'язня Вітольда Ашурка". А тиждень тому світ дізнався "про самогубство Дмитра Стаховського, який не витримав тиску на допитах".

Лідерка білоруської опозиції розповіла, що 1 червня "у залі суду активіст Степан Латипов спробував перерізати собі горло, а потім і вени на руках". Тихановська зауважила, що політв'язня винесли з суду без свідомості, і ми не знаємо, чи виживе Степан".

"Ми не знаємо, чи виживуть інші ув'язнені і заручники. Але ми знаємо, що це потрібно припинити негайно. Досить вбивати наших дітей. Досить вбивати наших рідних. Досить вбивати власний народ", – закликала Тихановська.

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