Тихановська закликала білорусів до нових протестів: відеозвернення

Лідерка опозиції у Білорусі Світлана Тихановська звернулася до білорусів перед Днем Волі, яке відзначають 25 березня. Вона закликала вірити в себе і взяти майбутнє країни у свої руки.

Тихановська закликала проголосувати у соцмережах за мирний вихід із кризи шляхом переговорів. Відповідне відеозвернення вона опублікувала на своєму ютуб-каналі.

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Вона згадала події 2020 року. Тоді, за її словами, білоруси не здогадувалися, що відбудеться через кілька місяців, що вже влітку почнеться нове для них життя.

"Так, ми іноді звинувачуємо себе, що замало стараємося. Але в такі моменти я думаю: ще рік тому ми навіть не збиралися перемагати. І ми занадто мало говоримо одне одному, що за ці місяці ми зробили більше, ніж останні 26 років", – заявила Тихановська.

І ми не повинні звинувачувати себе в невдачі: ми повинні взяти на себе відповідальність за перемогу,

– наголосила лідерка опозиції.

Тихановська зазначила, що в білоруську націю вірить увесь світ, а перемога зробить її вільною і дорослою. Цієї віри вистачить для того, щоб люди взяли майбутнє Білорусі у свої руки та вийшли відстоювати себе цієї весни.

Дивіться відеозвернення Світлани Тихановської:

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