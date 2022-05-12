Тихановська заявила, що зокрема завдяки білорусам провалився наступ на Київ

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну Білорусь стала співучасницею злочинних наказів Путіна – з її території на Україну полетіли російські ракети й зайшли війська. Тим часом Світлана Тихановська заявила, що білоруси допомогли зупинити наступ на Київ.

Наразі на усіх міжнародних майданчиках Світлана Тихановська поширює меседж, що режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенко та Білорусь – "зовсім різні речі". І, до слова, саме таким чином вона намагається переконати Захід та Україну не вводити жорстких санкцій щодо Білорусі.

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Тихановська визнає, що Лукашенко дав територію країни Путіну для запуску ракет та військової техніки. Але вона вважає, що білоруси у цьому не винні. На її думку, вони допомогли зупинити напад Росії на Київ з боку Білорусі.

Білоруси проти війни, ми не підтримуємо це вторгнення. Лукашенко – колаборант. Він надав наші території для запуску ракет та військової техніки. Але білоруси показали вкотре свою мужність. Багато в чому завдяки їм припинився напад на Київ із боку Білорусі. Російська армія не почувалася комфортно на наших землях,

– заявила вона.

Також вона додала, що використання білоруських військ у цій війні малоймовірне. Хоча, за її даними, у перші дні такий наказ було віддано, але їхнє керівництво начебто не сміло донести цей наказ до солдатів через високий рівень деморалізації.

Білоруси вийдуть на протести після перемоги України

Тихановська вважає, що Білорусам необхідно боротися за Україну зараз, щоб потім боротися за Білорусь. При цьому вона зізналася, що білоруси вийдуть на протести та страйки аж тоді, коли Україна переможе.

Без вільної України вільної Білорусі не може бути. Ми всі пам'ятаємо, як активісти зупиняли склади, щоби не дати можливості техніці проїхати в Україну. Коли Україна переможе, це означає, що Кремль слабкий, значить, що Лукашенко слабкий. Це буде нове вікно можливостей для білорусів для протестів, страйків. Люди готові вийти, розуміючи, що це та сама фінальна битва, після якої буде перемога,

– заявила вона.

Як Білорусь стала співучасницею війни Росії проти України

Олександр Лукашенко дав дозвіл на те, аби окупанти заходили в Україну з території Білорусі. Через це кров мешканців Бучі, Бородянки, Ірпеня та інших населених пунктів Київщини та Чернігівщини й на його руках.

Російські військові, які повернулися на територію Білорусі, почали масово користуватися кур'єрськими доставками, щоб відправити до Росії речі, які вони вкрали в Україні. На початку квітня повідомляли, що окупанти відправили своїм рідним понад тонну речей.

У Білорусі не заарештували жодного військового злочинця або мародера. Навпаки, вони доволі вільно почувалися на білоруській землі, відвідуючи нічні клуби та пересуваючись на вкрадених у мирних українців автівках.

Згідно з даними Генштабу України, від 24 лютого по Україні з території Росії та Білорусі випустили 788 крилатих та балістичних ракет. Також було здійснено 4 917 авіаційних вильотів.

Тим часом згідно з даними "Беларускі гаюн" станом на 8 травня, з Білорусі по Україні було випущено щонайменше 633 ракети. Найбільше ракетних запусків було зроблено з Мозирського району Гомельської області Білорусі.

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