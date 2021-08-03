Тихановська зустрілася з британським прем'єром Джонсоном – Голос Америки

Борис Джонсон прийняв у своїй резиденції в Лондоні лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську. Під час цього прем'єр-міністр Великої Британії заявив, що підтримує Білорусь та прагнення її народу до демократії.

За словами Тихановської, ті, хто залишив територію Білорусі, продовжують боротьбу, попри небезпеку. Також вона припустила, що у справі загибелі активіста Віталія Шишова мовиться про злочин, але закликала почекати результатів розслідування.

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США закликали Україну провести розслідування

Посольство США в Україні відреагувало на смерть лідера "Білоруського дому" Шишова. Там висловили сподівання, що українська влада проведе повне та ретельне розслідування обставин смерті.

Смерть Шишова – попередження

Віталія Шишова знайшли повішеним в одному з лісопарків Києва, розташованого неподалік від його квартири. За даними соратників активіста, за ним стежили з осені 2020 року.

Колишній посол США у Білорусі Кеннет Яловіц вважає, що смерть Шишова може бути стратою. На його думку, це є попередженням для опозиційних лідерів за кордоном.

Існує, напевно, 1% вірогідності, що це було самогубство. Я дуже сумніваюся, але ми маємо зачекати. Думаю, що на 99% – це була страта. Виглядає так, що Олександр Лукашенко нині копіює тактику Володимира Путіна й переслідує ворогів за кордоном,

– заявив він.

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Як відреагували активісти

Активісти, які тимчасово проживають у Білорусі та Польщі, вважають, що загибель Шишова – сигнал режиму Олександра Лукашенка опозиціонерам напередодні річниці виборів у Білорусі.

Вони також закликали українську владу швидко розслідувати всі обставини його смерті.

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