Тихановського неочікувано звільнили з в'язниці після візиту Келлога: чи чекати змін у Білорусі

Після візиту Кіта Келлога до Білорусі на волю вийшли 14 політв'язнів, серед них – відомий опонент Лукашенка Сергій Тихановський. Візит американського спецпредставника мав іншу офіційну мету, однак його наслідки стали несподіваними.

Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко в ефірі 24 Каналу заявив, що зараз головною темою є саме російсько-білоруські військові навчання. Саме через них, за його словами, Кіт Келлог прибув до Білорусі.

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Країни роки не мали дипломатичних відносин

США потрібно було подати певний сигнал, щоб показати, що прорив міжнародної дипломатичної ізоляції був не марним. Буряченко також зазначив, що ця ізоляція не принесла жодних суттєвих результатів для США.

Навіть якщо ми сподіваємося хоча б на тимчасове припинення бойових дій у російсько-українській війні, ці навчання цього не пришвидшать. Сергій Тихановський зараз є радше символічною фігурою – значною мірою завдяки дружині, яка стала публічною особою і може задовольнити американську сторону як "виправдання" цього візиту,

– сказав Олексій Буряченко.

Він додав, що з 2018 року між Сполученими Штатами та самопроголошеним президентом Білорусі Алєксандром Лукашенком взагалі немає дипломатичних відносин. Вони були повністю зупинені після президентських виборів, які були сфальсифіковані Лукашенком.

Буряченко нагадав, що останні спроби США впливати на ситуацію в Білорусі були ще за часів ексдиректора ЦРУ Майка Помпео. Тоді Трамп, під час свого першого терміну, намагався налагодити хоч якийсь контакт з Білоруссю. Його метою було використати Білорусь як можливу противагу Росії.

Тоді з цього нічого не вийшло, і зараз, схоже, теж нічого не вийде. Адже ні Лукашенко, ні Білорусь як держава не мають реальної суб'єктності. В умовах фактичної залежності від Владіміра Путіна її просто не існує. Тихановського могли відпустити досить спокійно, адже навіть під час виборів шансів на перемогу в умовах тотальних фальсифікацій не мав,

– зазначив Буряченко.

Він додав, що за останні роки російські спецслужби настільки глибоко проникли в Білорусь, що Тихановський і його дружина можуть сподіватися хіба що на продовження діяльності "уряду у вигнанні".

Лукашенко повністю залежить від Москви

Він пояснив, що коли фінансування з боку США скоротилося, багато опозиційних рухів опинилися на паузі. Це стосується як білоруської опозиції всередині країни, так і тієї, що працює в еміграції. Значна частина цього фінансування надходила через американські та європейські фонди, але зараз воно помітно зменшилось.

Тому сьогодні Світлана Тихановська не становить жодної серйозної загрози для режиму Лукашенка – самопроголошеного президента Білорусі, який зараз повністю залежить від Москви.

До слова, Сергій Тихановський – білоруський блогер і активіст, відомий критикою режиму Лукашенка через свій YouTube-канал. У 2020 році він планував балотуватися в президенти, але був затриманий під час передвиборчої кампанії. Йому висунули звинувачення в організації заворушень, перешкоджанні виборам і розпалюванні ворожнечі. У 2021 році його засудили до 18 років колонії.