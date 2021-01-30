Тихановську номінували на Нобелівську премію миру

Президент Литви Гітанас Науседа номінував лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську на Нобелівську премію миру.

Джерело: BNS

Глави держав мають право номінувати кандидатів на Нобелівську премію миру.

Оголосити імена усіх кандидатів необхідно до 31 січня 2021 року.

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Згодом лауреатів обере Нобелівський комітет.

Світлана Тихановська: що варто знати

Світлана Тихановська – лідерка білоруської опозиції, дружина опозиціонера та політичного в'язня Сергія Тихановського.

Після ув'язнення чоловіка вирішила балотуватися на президентських виборах у Білорусі 2020 року.

Тихановська стала головною суперницею самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Хоча ЦВК Білорусі оголосила про перемогу Лукашенка, ні білоруський народ, ні світова спільнота не визнали результатів президентських виборів.

У серпні 2020 року у Білорусі розпочалися масові протести.

Станом на 2021 рік люди досі протестують проти режиму Лукашенка.

Нобелівську премію миру вручають з 1901 року. Церемонія відбувається у присутності короля Норвегії щороку 10 грудня. Відповідно до заповіту Альфреда Нобеля, премію отримує людина, яка найбільше зробила для братства між народами, для знищення або скорочення армій, а також для підтримки мирних форумів".