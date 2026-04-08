В МЗС несподівано заступилися за Венса після його скандальних слів про Україну

Американський віцепрезидент Джей Ді Венс висловився, що Київ нібито втручався у вибори в Угорщині й США. Ці заяви прокоментували в українському МЗС і неочікувано стали на бік Венса.

Ситуацію детальніше прокоментував речник МЗС Георгій Тихий під час свого брифінгу 8 квітня.

Як речник МЗС заступився за Джея Ді Венса?

У відомстві передусім закликали поставитися до сказаного віцепрезидентом США під призмою виборчої кампанії, що нині проходить в Угорщині.

Георгій Тихий зауважив, що заяви Джея Ді Венса, як і всю пресконференцію, треба переглянути повністю й не акцентувати свою увагу на окремих, вирваних із контексту фразах.

Як переконую речник, журналісти намагалися кілька разів спровокувати Джея Ді Венса на гострі висловлювання, однак той відповідав нейтрально.

Водночас у МЗС визнають, що фраза про нібито український слід у виборах в Угорщині таки пролунала.

З приводу тої фрази, яка пролунала, ми розуміємо, що це відбулося в рамках виборчої кампанії, ми не надаємо якогось занадто ризикового емоційного забарвлення,

– підкреслив Тихий.

Водночас цю заяву в МЗС "не переобтяжують значенням" і стверджують, що "ці слова виходили не з уст віцепрезидента США".

Нагадаємо, напередодні, 7 квітня, в Угорщину для підтримки Віктора Орбана перед виборами прибув американський віцепрезидент Джей Ді Венс. Окрім слів про нібито втручання української розвідки в голосування в Штатах і Угорщині в 2024-му, Венс наголосив на важливості фігури угорського прем'єра у Європі.

Що відомо про останні заяви віцепрезидента США?