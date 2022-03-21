З Тихого океану вирушили 4 десантні кораблі, – у МВС заявили, що окупанти накопичують техніку

Росія вже 26 день продовжує цинічну війну проти України. Ворог не думає зупинятися та накопичує зброю. У МВС повідомили, що з Тихого океану вирушили 4 десантні кораблі РФ з технікою.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі 24 каналу.

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За його словами, окупанти намагаються зараз накопичити техніку та шукають ці ресурси всередині країни.

Стало відомо, що з Тихого океану вирушили 4 десантні кораблі, наповнені технікою. Якщо чесно, це не так і багато. Але поки незрозуміло, яким шляхом вони будуть йти, бо проток Босфор і Дарданелли закриті для російських кораблів,

– заявив Денисенко.

Радник міністра МВС додав, що Путін буде намагатися накопичувати свої війська та щось робити.

"Але його ключове завдання наразі – це Маріуполь та виходи на кордони Донбасу і Криму. Це те, де в них теоретично є можливості поставки техніки та всього необхідного", – пояснив Вадим Денисенко.

Він додав, що, за даними британської та американської розвідки, Путін розглядає варіант довготривалої війни. А це означає не активні бойові дії, а таку відносно "окупну" війну та спроби економічного придушення.

До слова, Росія відкрито не проводить мобілізацію військових для участі у війні в Україні. Проте втрат серед росіян багато, тому там приховано мобілізують людей. Зокрема, окупанти навмисно перекидають до України мобілізованих з ОРДЛО, їх використовують як гарматне м'ясо, щоб лише виявити позиції ЗСУ.

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