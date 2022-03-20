"Тікали, ховаючись за цвинтарем": як російські окупанти епічно зазнали поразки під Сумами
Джерело:телеграм Дмитра Живицького
Наші захисники 20 березня вщент розбили колону ворога на Сумщині. Російські окупанти передумали їхати в Суми, тому втікали та намагалися заховатися за кладовищем.
Детальніше про цю маленьку, проте впевнену перемогу, розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. Він також оприлюднив фото розбитої колони.
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Окупанти вирішили не проявляти стійкість
Коли наші захисники із ЗСУ розтрощили ворогів, деякі з них були живими. Якраз ці орки й почали втікати, покинувши побратимів і техніку.
Бронемашина розбитих окупантів / Фото Дмитра Живицького
Ворожі військові втікали, ховаючись за цвинтарем одного з населених пунктів поруч. Агов, орки! Там можете й лишатися, ваша доля – кладовище,
– написав Живицький.
Він додав, що невдовзі на Сумщині посівна, тому органічні добрива знадобляться. Адже росіяни прийшли на нашу землю з війною, тому від війни й загинуть.
Вантажівка росіян злетіла з дороги / Фото Дмитра Живицького
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